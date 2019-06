Čaputová dnes dorazí na svou první zahraniční cestu do Prahy

Praha - Nová slovenská prezidenta Zuzana Čaputová dnes navštíví Česko. Při své první zahraniční návštěvě od sobotní inaugurace se setká s prezidentem Milošem Zemanem i předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu. V plánu má rovněž schůzku s krajany nebo účast na koncertu na pražské Kampě, kde jí zazpívají čeští a slovenští umělci. ČTK bude od 10:30 živě vysílat video z uvítacího ceremoniálu a ve 12:20 setkání Zemana a Čaputové s médii. Od 19:30 budeme vysílat videopřenos z koncertu na Kampě.

Čaputová svou cestou zachová tradici, podle níž první zahraniční návštěva českých a slovenských prezidentů směřuje do Bratislavy či Prahy. ČTK ve středu řekla, že ČR je podle ní nejbližším partnerem Slovenska. "Je tradicí jet na první zahraniční návštěvu právě do České republiky. Já na tuto tradici velmi ráda navážu. Je to kontinuita, v níž vidím smysl. Je to nejen o tom, že máme společnou delší historii, ale i o osobních blízkých vztazích mezi obyvateli," uvedla.

Schůzku s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v programu Čaputová nemá. Předseda české vlády bude ve stejné době na zasedání Evropské rady. Kromě oficiálních politických aktivit má Čaputová v plánu i setkání s krajanskou komunitou a účast na koncertu Zuzana není sama doma na Kampě. Podle informací ČTK by měla také položit květiny u hrobu prvního porevolučního československého prezidenta Václava Havla.

Čaputová ve funkci v sobotu vystřídala Andreje Kisku. Pětačtyřicetiletá právnička, která ve vysoké politice dosud nepůsobila, je v pořadí pátou hlavou slovenského státu od jeho vzniku v roce 1993. V druhém kole prezidentské volby porazila místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče. Toho podpořil i Zeman, když ho necelý týden před rozhodující volbou přijal na zámku v Lánech.

Koncert na Kampě pořádají Metronome Festival Prague, bývalý slovenský ministr kultury Ladislav Snopko, kavárna Mlýnská a občanské sdružení Srdcom doma. Začátek akce je naplánován na 19:00, Čaputová přijde o půl hodiny později. Na koncertu se představí například Dan Bárta s Robertem Balzarem, slovenská elektronická písničkářka Katarzia, Jiří Stivín a Dorota Nvotová či Sisa Fehér. Vystoupení chystá i vedlejší projekt šéfa kapely Jablkoň Michala Němce s názvem Půljablkoň, slovenský cellista Jozef Lupták, skupina Eturnity a folklorní soubor Limbora. Závěr bude patřit slovenské skupině Živé kvety zpěvačky a textařky Lucie Piussi.