Čaputová: ČSR byla moderním státem, stala se předpokladem slovenské státnosti

Bratislava - První Československá republika byla moderním státem a stala se předpokladem samostatné slovenské státnosti, řekla dnes slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava slovenského státu si 103. výročí vzniku ČSR připomenula v Bratislavě položením věnců k sochám prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a spoluzakladatele společného státu Čechů a Slováků Milana Rastislava Štefánika. Vzpomínkových akcí se zúčastnili i další slovenští politici.

"V dané době byla republika velmi moderním státem, s moderní ústavní listinou, ústavním soudem, volebním právem pro ženy. Vznik první Československé republiky byl předpokladem samostatné slovenské státnosti," řekla Čaputová novinářům u památníku československé státnosti, jehož součástí je socha T. G. Masaryka.

Podle prezidentky právě Masaryk a Štefánik byli klíčovými osobnostmi v souvislosti se založením ČSR.

Čaputová ocenila, že Slovensko si vznik Československa už připomíná státním svátkem. Po loňském rozhodnutí slovenského parlamentu je na Slovensku 28. říjen státním svátkem letos poprvé od rozdělení československé federace na konci roku 1992. Na rozdíl od jiných svátků je ovšem tento den v zemi běžným pracovním dnem. Česko si výročí vzniku samostatné republiky v roce 1918 připomíná státním svátkem dlouhodobě.

Na nábřeží Dunaje u památníku československé státnosti, kde se nachází i zmíněná Masarykova socha, si výročí vzniku Československa připomenuli ve středu a dnes také předseda parlamentu Boris Kollár, premiér Eduard Heger a několik ministrů. "Díky demokratické tradici Československa je pro občany Slovenské republiky dnešek významným zdrojem národní hrdosti a správného občanského sebevědomí," uvedl Heger.

Zařazení 28. října mezi státní svátky na Slovensku, aniž by ho provázelo pracovní volno, slovenští politici zdůvodňují vysokým počtem volných pracovních dnů. "Uvědomuji si, že to není ideální řešení, ale důležitější se mi jeví, že 28. říjen už je státním svátkem, než to, zda je současně i volným dnem," sdělil na dotaz ČTK poslanec za klub vládní strany Svoboda a solidarita Ondrej Dostál, který byl jedním z předkladatelů zákona o zařazení výročí vzniku ČSR mezi slovenské státní svátky. Tímto krokem Slovensko podle něj jen splácí dluh, který mělo vůči vlastní historii.

Tradiční součástí vzpomínkových akcích k výročí vzniku Československa bývá v Bratislavě shromáždění občanů. Nově letos vedení slovenského parlamentu připravilo promítání projekce na fasádě Bratislavského hradu, podobnou akci ohlásila i česká ambasáda.