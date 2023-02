Čapkova Matka v podání Národního divadla Brno vyvolala v Tel Avivu dojetí

Tel Aviv - Představení hry Karla Čapka Matka v podání Činohry Národního divadla Brno (NdB) dnes v sídle izraelského Národního divadla Habima v Tel Avivu vyvolalo velké dojetí. Zaplněný sál ocenil hostování brněnských divadelníků uznalým potleskem. Inscenaci odehráli v češtině s hebrejskými titulky. Některým přítomným se po poslední scéně, kdy osudem těžce zkoušená matka posílá do války nejmladšího ze svých pěti synů, objevily v očích slzy.

V dramatické roli matky se představila Tereza Groszmannová, jejího umučeného manžela zahrál Tomáš Šulaj. Jako jejich synové vystoupili Pavel Čeněk Vaculík (Toni), Vojtěch Blahuta (Kornel), Viktor Kuzník (Petr), Roman Blumaier (Ondřej) a Martin Veselý (Jiří).

"Co vím o dějinách Izraele, tak to jsou vlastně dějiny neustálého bránění se a toho, že musí nasazovat svůj život, aby ta kultura a komunita tady mohla žít. A to sevření těmi, kteří si to nepřejí, je hrozně silné. Aniž bych někomu stranil, tak to jsou dějiny konfliktu a dějiny toho, jestli to vydržím a postavím se za to, co je pro mě důležité. A zdá se mi, že jakousi genetickou změnou léta 1938 a 1968 způsobila, jako bychom nevěřili tomu, že bránit svoje hodnoty by k něčemu bylo. Protože máme zkušenost, že se to spíše nevyplatilo," řekl ČTK kmenový režisér Činohry NdB Štěpán Pácl. "I při zkouškách jsme na to museli narážet, abychom byli hodnověrní a nehráli o ideálu, kterému sami nevěříme," dodal.

Brněnská inscenace nabídla aktuální rekvizity, původní rádio nahradila satelitní televize, děj přinesl odkazy na levicové i pravicové demonstrace, modré helmy mírových sil OSN a různé moderní zbraně.

Intendant Habimy Noam Semel před začátkem představení přivítal na jevišti velvyslance České republiky v Izraeli Martina Stropnického. Upozornil, že se nejedná pouze o politika, ale také o herce.

Činohra NdB na svém zájezdu do Tel Avivu odehraje svou úspěšnou inscenaci Matka ještě 7. února. Logistická stránka celého projektu vyžadovala úsilí mnoha pracovníků NdB. Mimo jiné museli přes přísné bezpečnostní opatření v Izraeli vyřešit problém s převozem replik zbraní. Nakládání kulis, kostýmů či techniky do kontejneru se uskutečnilo na konci loňského roku. Kamión kontejner odvezl do německého přístavu Bremerhaven a odtud plul lodí do izraelského přístavu Ašdod. Soubor činohry a tým lidí, který je k odehrání představení potřebný, dorazil minulý týden.

Brněnské zpracování mělo premiéru loni 8. dubna v divadle Reduta a od té doby je vyprodané. Spolupráce mezi oběma divadly neskončí odehráním dvou představení v Tel Avivu. Soubor Národního divadla Habima přiveze v květnu do Brna inscenaci The One My Soul Loves, která autorsky zpracovává útok na telavivský podnik pro komunitu LGBT+ v roce 2009. Představení se odehraje v rámci festivalu Divadelní svět Brno, který pořádá NdB.

Drama Matka je jedno z protiválečných Čapkových děl. Odehrává se v jakési anonymní zemi, která však nápadně připomíná Španělsko, kde v době jeho vzniku byla občanská válka. Premiéru měla v Národním divadle v Praze 12. února 1938 v režii Karla Dostala. Hlavní role ztvárnili Leopolda Dostalová a Zdeněk Štěpánek. Matka se v Tel Avivu poprvé hrála už 3. prosince 1939.

"Ta hra je dodnes tak dobrá, protože to není nějaký plakát. Je hrozně důležité, že se odehrává v rodině a k nedorozumění dochází mezi těmi, kteří jsou si k sobě nejblíže. To je zraňující a zároveň je tam jistá možnost pochopení, že se nakonec zjistí, co má být tím správným krokem," podotkl režisér Pácl.