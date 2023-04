Čáp postřelený na Novojičínsku už nebude dobře létat, zůstane v zajetí

Bartošovice/Příbor (Novojičínsko) - Čáp postřelený minulý týden na Novojičínsku už nebude nikdy dobře létat, zůstane v zajetí. Jeho stav je i nadále velmi vážný. Ochránci přírody v úterý podali trestní oznámení na neznámého pachatele. ČTK to řekl předseda Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín a vedoucí Záchranné stanice Bartošovice Petr Orel. Policie hledá svědky události.

Postřelením čápa se zabývají novojičínští kriminalisté. "Případ řešíme jako týrání zvířat, kterého se mohl dopustit neznámý pachatel. Pravděpodobně 6. dubna v okolí města Příbor postřelil nezjištěnou zbraní samce ohroženého druhu čápa," uvedl mluvčí novojičínské policie René Černohorský. Dodal, že kriminalisté uvítají jakékoliv informace k případu. Svědci se na ně mohou obrátit prostřednictvím linky 158.

Čáp utrpěl velmi vážné zranění křídla. Podle ochránců přírody jde o tříštivou zlomeninu pažní kosti. Navíc od broků utrpěl vážná vnitřní poranění. Jeden brok dokonce zůstal v těle. Čáp hnízdil nedaleko příborské restaurace U Čápa. Kde ho také pracovníci záchranné stanice minulý týden odchytili. Ještě téhož dne pak ptáka převezli k ošetření na veterinární kliniku v Ostravě-Porubě, kde absolvoval vyšetření a následně byl operován. V těle našli brok.

Vedoucí stanice Petr Orel ČTK řekl, že zraněný čáp už nebude nikdy létat. "Nebude schopen létat tak, aby mohl být vypuštěn zpět do volné přírody. Zůstane v trvalé péči lidí," řekl. Dodal, že zatím neví, jestli pták z kapacitních důvodů zůstane v Bartošovicích či jej předají do péče jiné organizace. Navíc ale není jasné ani to, zda zranění přežije. "V posledních dnech došlo k mírnému zlepšení. Ale stále nepřijímá bez pomoci potravu. Zatím nemůžeme říct, že má vyhráno," uvedl.

Čáp hnízdil u restaurace U Čápa. Jeho hnízdo on-line sleduje kamera a záznam je dostupný na internetu. Podle záznamů z posledních týdnů tam čáp už hnízdil se svou partnerkou. Postřelení podle ochránců přírody znamenalo rozbití páru, samice si už našla nového druha.