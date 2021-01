Camara zařídil dvěma góly výhru Pardubic v Karlových Varech 4:3

Karlovy Vary - Hokejisté Pardubic vyhráli v předehrávce 38. kola extraligy v Karlových Varech 4:3, přestože prohrávali už 1:3. Východočeši si připsali páté vítězství za sebou a dvěma góly včetně rozhodujícího se o to postaral kanadský útočník Anthony Camara. Energie utrpěla osmou porážku z posledních deseti duelů.

Dynamo nastoupilo ještě bez běloruského útočníka Andreje Kosticyna, jehož získalo ve středu. A už od třetí minuty museli Východočeši dohánět dvoubrankovou ztrátu. První šanci po odrazu puku od zadního mantinelu ještě Vondráček nevyužil. Vzápětí ale Skuhravý nahrál nezištně Beránkovi do předbrankového prostoru a ten střelou k tyči otevřel skóre.

O 44 sekund později po vyražené střele Zábranského poslal puk za Kloučkova záda Koblasa a bylo to 2:0. V úvodní dvacetiminutovce Pardubicím nepomohla k navrácení do zápasu přesilovka ani Kousalova příležitost. Atraktivní a rychlý hokej prakticky bez výraznějších přerušení pokračoval i po zbytek první třetiny.

Ve 22. minutě se dostali ke slovu i hosté poté, co Paulovič po první zblokované střele procedil poprvé puk za Novotného. Při Rohlíkově vyloučení vrátil ve 24. minutě Energii dvoubrankové vedení Kohout.

Dynamo ale v této fázi zápasu srovnalo krok a díky zvýšené aktivitě byl blízko ke kontaktní brance Rohlík a zejména Camara, který minul zcela odkrytou branku. Hosté se nakonec snížení dočkali ve 32. minutě, kdy v přečíslení tří na jednoho Ďaloga nekompromisně prostřelil Novotného.

Ze závěrečného dějství uběhlo pouhých 27 sekund a díky Camarovi, který se nejlépe zorientoval v předbrankovém prostoru, bylo srovnáno. Otřesení karlovarští hráči byli najednou u všeho později a Východočeši vycítili možnost otočit vývoj. Podařilo se jim to o tři minuty později díky pohledné kombinaci na jeden dotek, kterou s přehledem zakončil opět Camara.

Karlovarští se ještě snažili dostat do hry, ale Rachůnkovu střelu v přečíslení dvou na jednoho zlikvidoval Klouček. Na druhé straně po Zdráhalově střele zazvonila tyč domácí branky. Výsledek se už nezměnil ani po 80 sekund trvající power play Západočechů.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Odehráli jsme s Pardubicemi výrazně lepší utkání, než které jsme s nimi tady hráli před týdnem. Bohužel výsledek zůstal ve finále stejný. První třetina byla z naší strany velmi dobrá, měli jsme aktivní vstup do utkání, dali jsme dvě branky, odskočili jsme soupeři a hráli jsme to, co jsme chtěli. Bohužel ve druhé třetině, i když jsme pokračovali v dobré hře na kotouči, tak jsme udělali zbytečné, nezodpovědné chyby v útočném pásmu a dali jsme Pardubicím přečíslení, ve kterých nás potrestaly a dotáhly se na nás. Pořád jsme byli ale o gól napřed a věřili jsme, že to zvládneme. Měli jsme však špatný vstup do třetí třetiny, kdy jsme si lehkovážně nechali vstřelit dvě branky. Byť jsme se snažili do konce utkání s tím něco udělat, vytvořit si nějaký tlak a nějaké šance, tak Pardubice v aktuální formě, ve které hrají, nás už v pohodě do nějakých větších šancí nepustily."

Richard Král (Pardubice): "My jsme prochrápali první třetinu, což se nám stalo už poněkolikáté a potřebujeme na tom hodně zapracovat. Já vím, že to je těžké po tak dlouhých cestách na zápas, ale v tomto se musíme zlepšit, protože dotahovat takto každý zápas by nebylo jednoduché. Mohlo by se nám to vymstít. Od druhé třetiny jsme již podali mnohem lepší výkon a třetí třetina již byla z naší strany velice slušná."

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. O. Beránek (Skuhravý, Vondráček), 3. Koblasa (L. Zábranský ml., Pulpán), 24. Kohout (Skuhravý) - 22. Paulovič (L. Horký), 32. Ďaloga (Kusý), 41. Camara (O. Roman), 44. Camara (O. Roman, Kusý). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Brejcha, Kajínek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Karlovy Vary: F. Novotný - M. Rohan, Šenkeřík, Weinhold, Graňák, Pulpán, L. Zábranský ml., D. Mikyska - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - O. Beránek, Skuhravý, Vondráček - Kohout, Černoch, Koblasa - Šik, Hladonik, Redlich. Trenér: Pešout.

Pardubice: M. Klouček - Nakládal, Ďaloga, Bučko, J. Mikuš, Hrádek, J. Kolář, J. Zdráhal - Camara, O. Roman, Kusý - L. Horký, R. Kousal, Paulovič - Blümel, Poulíček, O. Rohlík - T. Zeman, Matýs, O. Machala. Trenér: R. Král.

Tabulka:

1. Sparta Praha 35 21 1 5 8 132:80 70 2. Třinec 33 18 4 5 6 113:83 67 3. Mladá Boleslav 34 16 5 5 8 111:81 63 4. Liberec 34 16 4 4 10 102:79 60 5. Plzeň 34 15 4 6 9 109:86 59 6. Hradec Králové 34 17 3 2 12 95:80 59 7. Pardubice 35 15 5 3 12 96:99 58 8. Karlovy Vary 34 14 5 2 13 101:109 54 9. Brno 33 11 5 4 13 89:92 47 10. Vítkovice 33 9 4 5 15 74:94 40 11. Olomouc 34 10 3 4 17 66:100 40 12. Litvínov 33 7 7 3 16 76:93 38 13. Zlín 34 8 3 2 21 70:109 32 14. České Budějovice 34 4 3 6 21 81:130 24