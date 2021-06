Čaloun před čtvrtfinále MS: Šanci máme, ale Finové jsou nejtěžší možný soupeř

Praha - Bývalý vynikající hokejový útočník Jan Čaloun věří, že čeští hokejisté mohou ve čtvrtfinále mistrovství světa porazit Finsko, obhájce zlatých medailí z předešlého šampionátu v roce 2019 ale považuje za favorita. U českého týmu ocenil, že po úvodních dvou porážkách pětkrát za sebou vyhrál a postoupil do play off. Až výsledek čtvrtečního duelu však rozhodne, zda bude turnaj pro svěřence trenéra Filipa Pešána možné hodnotit jako úspěšný.

"Myslím si, že Finsko je nejhorší možný soupeř, kterého jsme do čtvrtfinále mohli dostat. Předvádějí na turnaji nejvíce kompaktní výkony, hrají rychlý a agresivní hokej, s rychlým přístupem a napadáním. Bude to hodně těžký soupeř a hodně vyrovnaný zápas. Stát se ale může cokoliv," řekl Čaloun ČTK.

Olympijský vítěz z Nagana a mistr světa z roku 1999 poukázal na fakt, že Finsko zatím dostalo na turnaji jen osm branek, nejméně ze všech účastníků šampionátu, a mají tak ještě lepší defenzivu než Dánsko, se kterým se Češi trápili ve skupině. "A do ofenzivy je nemůžeme srovnávat. Finové jsou kreativní, tvořiví, dovolí si, jsou drzí. Mají tlak do brány. Mají ve hře prvky evropského i zámořského hokeje," uvedl Čaloun, jenž na rozdíl od sázkových kanceláří favorizuje severský tým. "Myslím si ale, že by nám to mohlo hrát do karet, protože ve čtvrtfinále můžeme překvapit," řekl.

Čaloun ve své aktivní kariéře ve Finsku několik let úspěšně působil a v roce 1998 získal s IFK Helsinky titul. "Finy stále dávám za příklad poctivé práce. Nevypustí jediný zápas, jediný souboj. Je to jejich mentalita a pro všechny soupeře jsou nepříjemní. Zdokonalili dovednosti, pracují na tom a opravdu jsou nepříjemný soupeř. Jejich práce se mi libí. Dnes jsou schopni postavit konkurenceschopný tým jak z hráčů z NHL, tak z hráčů z Evropy nebo finské ligy," uvedl Čaloun.

Výkony českého týmu v základní skupině byly podle Čalouna nahoru - dolů. "Po dobré přípravě před turnajem možná na kluky trošku padla nervozita. Na začátku nás možná trošku položil dolů gól 19 sekund před koncem v zápase s Ruskem, pak jsme prohráli druhý zápas se Švýcarskem a začalo se spekulovat, jak to bude dál. Jestli vůbec proklouzneme do čtvrtfinále, což se nám podařilo, a teď turnaj v podstatě začíná znovu," řekl sportovní jednatel prvoligového Ústí nad Labem,

Dobré a špatné momenty se střídaly i ve hře samotných hráčů. "V zápasech byly dobré pasáže, ale na druhou stranu některé zápasy jako například proti Dánsku to opravdu nebyl pěkný hokej. Na druhou stranu jsme se snažili hrát do dánské obrany a nedokázali jsme vymyslet nic překvapivého. Bylo to úporné a nepohledné, což zkresluje výkon mužstva," řekl Čaloun s tím, že podobné problémy měly i další týmy. "Kanada proklouzla do čtvrtfinále za minutu dvanáct, Švédové poprvé v historii nepostoupili do čtvrtfinále a nás to mohlo potkat také," podotkl.

Z českých hráčů pochválil útočníka Dominika Kubalíka. "Věřím i Zadinovi, který se dokáže prosadit. Věřím Filipu Hronkovi. Máme tak kvalitní hráče, ale Finové to vždy staví tak, aby měli kompaktní a vyrovnané mužstvo. Jsou schopni si hráče rozložit do všech pětek a hlavně v pěti útočí i brání," uvedl Čaloun, jenž zároveň považuje šampionát v Rize hraný bez přítomnosti diváků za hodně specifický. "Chybí tomu kulisa diváků, atmosféra. Týmy navíc nemají kvůli covidu top hráče, které by mohly mít. Je to trošku jiné mistrovství světa, ale myslím si, že i když herní projev (českého) mužstva nebyl tak dobrý, tak nakonec sme ve čtvrtfinále jsme a tam se může stát cokoliv," dodal.