Cais si stále zvyká na nový vůz, přechod ke Škodě si ale pochvaluje

Praha - Automobilový jezdec Erik Cais má za sebou tři rallye s novým vozem Škoda Fabia RS Rally2 a změnu značky si pochvaluje. Přestože si na závodní speciál mladoboleslavské automobilky stále ještě zvyká, je si jistý, že se rozhodl správně, řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Začátek sezony nebyl jednoduchý, protože přejít z auta na auto, i když je to stejná kategorie, není jednoduché. Bylo to složité, ale auto je opravdu skvělé a ovládá se intuitivně. Jezdci dává zpětnou vazbu, takže se na něj dá rychle zvyknout," uvedl Cais.

Třiadvacetiletý závodník jezdil předešlé čtyři roky s vozy značky Ford. "Na Monte Carlu jsme první den vcelku dominovali, takže jsem byl rád, že rychlost tam je. Teď jde o to získávat zkušenosti, aby tam ta rychlost byla každý den," řekl Cais, jenž v lednu obsadil na Rallye Monte Carlo 12. místo a v kategorii WRC2 byl čtvrtý.

Přechod ke Škodě mu dává smysl i proto, že je z Česka. "Je to podle mého nejlepší auto v kategorii, je české a po právu na něj můžeme být hrdí. Závodit v něm je skvělé. Jsem rád a myslím si, že stejně to vnímají čeští fanoušci. Škodovka je tady nejoblíbenější. Je to win win situace, všichni mohou být spokojení," pousmál se.

Po soutěži mistrovství světa se Cais představil v Portugalsku na rallye zařazené do evropského šampionátu, na přelomu března a dubna poté závodil na Azorských ostrovech.

"Rallye jsme vůbec neměli v plánu, ale vážím si toho, že jsme měli možnost tam díky organizátorovi startovat. Sešla se tam neuvěřitelná konkurence a splnil se mi sen, že jsem mohl jet proti panu Loebovi," poukázal Cais na skutečnost, že se stejným vozem jako on startoval i devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb z Francie.

Rodák ze Zlína vyhrál jednu rychlostní zkoušku a získal tak i Loebův skalp. "Je to skvělý pocit, ale pořád je to jedna rychlostní zkouška. Na zbylých nám poměrně dost ukazoval, proč je právoplatně devítinásobný mistr světa. Byla to neuvěřitelná škola vidět, jak závodí, jak se chová, jak je klidný," uvedl Cais.

Další start čeká talentovaného jezdce již příští týden ve čtvrtém dílu MS Chorvatské rallye. "Moc se těším, je tam skvělá kulisa. Přijde mi to jako druhý domov. Z minulého roku si nepamatuji jinou než českou vlajku podél trati. Myslím si, že letos to bude podobné. Je to nádherná rallye," řekl.

Jedním z vrcholů sezony pro Caise bude účast na říjnové Středoevropské rallye, která odstartuje v Praze. "Už teď je to neuvěřitelný pocit. Těším se na kulisu domácího publika, že čeští fanoušci budou mít kousíček k tomu, aby viděli nejlepší piloty na světě. Je skvělé, že to u nás bude," podotkl Cais a věří, že organizátoři připraví krásné rychlostní zkoušky.

Představit by se měl v sedmi světových rallye. "Plán by se neměl měnit. I proto, že do (seriálu) WRC2 se boduje v sedmi závodech. Určitě by bylo skvělé jich jet více, ale člověk musí dbát i na ekonomiku. A já si vážím toho, jaké máme partnery a že díky nim mohu odjet sedm závodů," řekl.

V celkovém hodnocení seriálu chce uspět, na vítězství však nepomýšlí. "Samozřejmě, bylo by to krásné," pousmál se. "Každý jezdec, který si nasadí helmu, chce vyhrát. Jsem ale realistický a vím, že zkušenosti na to ještě nemám. Nezískám je ale jinak, než že budu závodit proti nejlepším na světě. Vždy se budu snažit vyhrávat, ale práce musí být i systematická," dodal Cais.