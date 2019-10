Bývalý sideman The Doors Charles Lloyd dnes zahraje v Rudolfinu

Praha - Dříve hrál například s rockovými kapelami The Doors nebo The Beach Boys. Jazz-rockový saxofonista Charles Lloyd dnes v rámci festivalu Struny podzimu vystoupí v pražském Rudolfinu. Na něj se muzikant se svým quintetem vrací po osmi letech. Festival potrvá až do 13. listopadu, kdy ho zakončí vystoupení hip-hopové kapely De La Soul.

"Výjimečná energie posledního koncertu potvrdila známou skutečnost, že Lloyd umí v každé době poskládat impozantní sestavu mladých hudebníků, kteří ho jsou schopni následovat do jeho světa. Nepochybuji, že stejně tak tomu bude i při letošním koncertě," uvedl zakladatel a prezident festivalu Struny podzimu Vrabec.

V Rudolfinu Lloyda doprovodí klavírista Gerald Clayton, kytarista Marvin Sewell a kontrabasista Harish Raghavan. Za bicí usedne stejně jako v roce 2011 Eric Harland.

Charles Lloyd byl ve druhé polovině 60. let jedním z prvních jazzmanů, kterým se podařilo oslovit rockové publikum. Koncertoval v rámci rockových festivalů, hrál s kapelou The Doors a s The Beach Boys natočil čtyři alba. V roce 1967, necelý rok před ruskou invazí, vystoupil v pražské Lucerně. Pro pražské publikum to bylo silným zážitkem.

Hudební festival Struny podzimu začal 15. října a hudbu široké škály žánrů nabízí lidem na různých místech v Praze až do 13. listopadu. V ten den na posledním koncertě zahraje ve Velkém sále Lucerny americká hip-hopová kapela De La Soul, na jejíž hudbu má vliv i jazz, soul a funk. Letos oslaví 30 let od vydání alba 3 Feet High and Rising. Více informací je na webu Strun podzimu.

sah mal