Bývalý reprezentant Welsch bude na MS v roli komentátora

Šanghaj - V roli komentátora se představí na mistrovství světa v Číně bývalý basketbalový reprezentant Jiří Welsch. Před dvěma roky na evropském šampionátu ještě patřil do kádru kouče Ronena Ginzburga a účast mezi světovou elitou si bývalý hráč Golden State, Bostonu, Toronta, Clevelandu a Milwaukee v NBA užije v jiné roli.

Welsch bude v Číně spolupracovat stejně jako během sezony při domácí ligové soutěži s Českou televizí. "Ale zatím nemám akreditaci. Uvidíme. Doufám, že ale nakonec budu na komentátorském stanovišti," řekl Welsch a narážel i na problémy organizátorů s vydáváním akreditací či internetovým připojením před startem šampionátu.

Devětatřicetiletého Welsche, který ukončil loni kariéru, to ještě bude pocitově lákat na hřiště. "Přiznávám, že je to pro mě zvláštní pocit. Před dvěma lety jsem byl ještě součástí tohoto týmu a za ty dva roky se najednou hodně věcí změnilo, jsem na druhém břehu," prohlásil Welsch.

"Trochu mě to mrzí, že toho už nemohu být aktivní součástí, ale jsem vděčný, že tu vůbec jsem a hrozně to klukům přeju. A českému basketu taky. Bude to pro mě netradiční pozice, ale snad to za tím mikrofonem zvládnu. Komentovat utkání NBL je určitě něco jiného, než co přijde zítra a v následujících dnech," navázal.

Češi v neděli vstoupí do turnaje proti favorizovaným Spojeným státům americkým. "Musí jít do toho s hlavou nahoře a odvahou s tím, že jsou to jen hráči. Samozřejmě Tomáš (Satoranský) má obrovskou výhodu, že už je vnímá jako protihráče a je zvyklý už s nimi hrát, pro zbytek těch kluků to bude něco nového. V momentě, kdy začneme hrát na to, abychom neprohráli o moc, tak to by byl začátek konce," prohlásil Welsch.

Podle něj je pro šampionát dobré, že Spojené státy americké nemají tým složený z největších hvězd NBA. "Turnaj se otvírá, najednou se nemluví o jasném vítězství Američanů, ale do té konverzace se dostává Srbsko, Řecko, Španělsko a tak dále. Je to jen dobře. Nepřítomnost hvězd je samozřejmě škoda, ale o to víc budou hrát jako tým a budou hrát agresivní nátlakovou obranu. Jsem na ně zvědavý," řekl.

Američané podle něj nepředstavují klasický Dream Team, ale o to více budou odvádět na hřišti tvrdou práci. "Bude to stoprocentně vítězný tým, který půjde hodně daleko. Jestli až k titulu, to se ukáže. Pro mě jsou stále favorit číslo 1, protože mají skvělé hráče. Samozřejmě Srbsko, Řecko a Španělsko mohou do toho ale výrazně promluvit," myslí si Welsch.

Američané před týdnem prohráli v přípravě v Austrálii a po 78 zápasech skončila jejich vítězná série s hráči NBA v sestavě na velkých turnajích a v přípravách před nimi. Welsche to tolik nepřekvapilo.

"Austrálie má dobrý tým. Je to pro Američany i dobře. Sejmuli ze sebe tlak neporazitelnosti. Řeknou si: 'Ok, to už máme za sebou a teď můžeme jít hrát basketbal'. Pro ně je dobré, že prohráli v přípravě a ne v nějakých jiných zápasech v turnaji," prohlásil Welsch.

Český výběr Američané prý určitě nepodcení. "Jsou to vesměs mladí, ambiciózní, hladoví hráči. Vedení trenérem (Greggem Popovichem), u kterého bych si nedovedl představit, že by došlo k nějakému podcenění," řekl Welsch.

Welsch věří, že Češi mohou ve skupině uspět a postoupit do bojů o čtvrtfinále, do kterých postoupí první dva týmy. "V silách tohoto týmu je porazit Japonsko i Turecko. Bude to vyžadovat z naší strany velmi dobrý výkon. Šance stoprocentně je a uvidíme, jak tomu půjdeme naproti výkonem," podotkl.

Doufá, že se tým vyrovná s absencí pivota Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul, který se po operaci kolena nestihl na turnaj připravit. "Jiné týmy také ztrácely hráče, ale my těch top elitních hráčů máme opravdu málo. Ta ztráta je samozřejmě citelná, ale to je realita. A jestli je v něčem trenér Ginzburg dobrý, tak v tom, že tým dovede mentálně přenastavit na to, že odstoupí jeden hráč, ale zastoupí ho jiný. Uvidíme, jak to bude praktikované na hřišti," dodal Welsch.