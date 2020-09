Bývalý ředitel Správy KRNAP Hřebačka před soudem vinu odmítl

Hradec Králové - Bývalý ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Jan Hřebačka dnes odmítl obvinění v obou bodech obžaloby v kauze poškození přírody v Peci pod Sněžkou, pokusu o dotační podvod a dalších trestných činů. První část tzv. krkonošské kauzy, která má vztah k městu Pec pod Sněžkou a území v péči Správy KRNAP, se týká úložiště zeminy v Peci v ochranném pásmu vodního zdroje pitné vody, s přesahem do ochranného pásma KRNAP. Druhý skutek se vztahuje k projektu Herní krajiny Pecka na Portáškách nad městskou částí Velká Úpa. V obou skutcích Hřebačka figuruje.

"Nedopustil jsem se žádného protiprávního jednání. Vždy jsem funkci ředitele vykonával podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Vždy jsem pracoval pro ochranu životního prostředí, o to více se mě to celé dotýká," řekl Hřebačka, který byl ředitelem Správy KRNAP od roku 2008 do 31. prosince 2017.

Podle obžaloby úložiště zeminy i herní krajinu prosazoval starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek a Hřebačka mu jako tehdejší ředitel Správy KRNAP takzvaně šel na ruku. Oba jsou součástí skupiny devíti obžalovaných, osmi lidí a jedné firmy. Některým hrozí až 12 let vězení.

"Rozhodně popírám, že jsem měl jakýsi výjimečný, přátelský vztah s panem starostou Pece. Není tomu tak. Ředitel národního parku musí denně komunikovat se starosty, to jsem dělal a za to jsem byl také svými nadřízenými oceňován," řekl Hřebačka. Na dotazy státního zástupce odmítl vypovídat, stejně tak učinil v pondělí Tomášek. Také on obžalobu odmítl.

"Není pravda, že bychom v Peci souhlasili se vším. Byla tam spousta konfliktů, zkrátka z hlediska ochrany přírody není vše možné," řekl Hřebačka. S odkazem na obžalobu také odmítl tvrzení, že by v obou skutcích úmyslně antedatoval smlouvy s nájemci pozemků, aby zvýhodnil některé aktéry žalovaných skutků.

V první části kauzy se čtyři obžalovaní včetně firmy SIVIA CZ, která měla v nájmu pozemky, kam se navážela zemina se zbytky stavebního materiálu ze staveniště v centru města, zodpovídají z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Firma SIVIA CZ jen z poškození a ohrožení životního prostředí. Pozemky firmě pronajala Správa KRNAP.

Obžaloba Hřebačku například viní z toho, že Tomášek s ním dojednal ukládání zeminy v místech, kde to údajně bylo nepřípustné. Původní obsah nájemní smlouvy podle spisu zcela změnil antedatovaný dodatek k nájemní smlouvě.

"Dodatek ke smlouvě se společností SIVIA CZ umožňuje ukládání čisté zeminy pro třetí osoby. Pokud někdo porušil zákon, nebyl jsem to já. Žádný souhlas k podnájemní smlouvě jsem nevydal. Nikdy jsem nesouhlasil, že by mělo dojít ke změně užívání tohoto pozemku. Šlo navíc o časově omezený dodatek," řekl Hřebačka. Podle něj pozemek nebyl z hlediska ochrany přírody cenný a k odkládání různého materiálu sloužil již v minulosti.

Ve druhé části kauzy se osm obžalovaných lidí zodpovídá ze zneužití pravomoci úřední osoby a sedm z nich navíc z pokusu o dotační podvod v souběhu s pokusem o poškození finančních zájmů Evropské unie. V případě dokonání podvodu mohla podle obžaloby vzniknout škoda 32,8 milionu korun. Herní krajina Pecka vznikla za 45 milionů korun, pro lidi byla otevřena v létě 2018 a vstup je tam zdarma. Podle spisu nebyly splněny podmínky pro čerpání dotace z přeshraničního programu Interreg V-A CZ-PL.

Krajský soud začal případ projednávat v pondělí 7. září. Hlavní líčení je naplánované na další dny, termíny jsou také v listopadu.