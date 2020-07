Bývalý punker Láska vydal jako písničkář debutové album

Praha - Bývalý člen artrockového Geoff Tyson Bandu či punkového Zakázanýho ovoce Václav Vaňura, který vystupuje pod uměleckým jménem Láska, vydal jako písničkář své první album. Sólově debutoval skladbou Hezká písnička v červnu 2018. Nahrávka s názvem Deska obsahuje kromě šesti zveřejněných skladeb i devět novinek. O prázdninách je představí na různých městských festivalech i klubových koncertech. "V Praze budeme hrát 22. července na střeše obchodního domu Kotva v rámci malého turné s kapelou O5 a Radeček," řekl ČTK Láska.

Pseudonym Láska vznikl z Vaňurova křestního jména. "Druhá část jména Václav je lav. Přepsáno do angličtiny je to love, tedy láska. V punkovém prostředí mi to zpočátku připadlo nepatřičné, ale když pak Kuba Ryba z kapely Rybičky 48 řekl, že mu to přijde jako nejlepší přezdívka na scéně, přijal jsem ji," vysvětlil.

Album Deska měl původně Láska pokřtít 12. června na festivalu Votvírák, který byl však vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru zrušen. "Korona nám alespoň umožnila najít více času na dokončení alba. Měli jsme více klidu a pohodu, takže jsem mohli přidat i nějakou tu písničku navíc," uvedl Láska.

Na albu se objevuje řada hostů, jako je Mirka Miškechová, Vašek Bláha z kapely Divokej Bill, Žanet Vargová, Tokhi nebo Thom Fröde. Celkem se na Desce podílelo 24 hudebníků. Mluveného slova v jejím úvodu s názvem Je to dlouhý se zhostil herec Michal Dlouhý. Některé písně nahrál Láska s kapelou, jiné mají písničkářský charakter. Na současných koncertech vystupuje s Monikou Ottovou, bubenicí dívčí rockové kapely K2, která hraje na cajon a zpívá. "Tahle forma mi vyhovuje, dá se v ní dobře improvizovat a komunikovat s publikem," řekl Láska.

Mezi písněmi Lásky je například popový duet Nic moc společnýho se slovenskou písničkářkou Mirkou Miškechovou i punkrockově znějící skladbu Pane. "Mně se tahle různorodost líbí, nechci se zaškatulkovat. A když to baví i někoho okolo, jsem jenom rád," podotkl.

K sólové kariéře Lásku inspirovalo také Bytové turné skupiny Imodium, jehož několika zastávek v bytech fanoušků se zúčastnil. "Řekl jsem si, že by mě ta akustická cesta mohla bavit, a napadlo mě, že zkusím vystupovat sám. Obdivuju Pokáče, který pouze s kytarou dokáže rozezpívat lidi v celém sále. Netušil jsem, že s ním už za rok vyjedu na turné jako předskokan."

Vedle kapel Geoff Tyson Band nebo Zakázaný ovoce, která se později přejmenovala na Ovoce, byl Láska krátce členem i Walda Gangu. "V těch kapelách jsem hrál na kytaru a nikdy jsem nebyl jako frontman, takže se to teprve učím. Na nic si nehraju, on by to stejně každý hned poznal," prohlásil.