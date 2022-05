Bývalý prezident Václav Klaus: Názorová propast vede k válkám

Terezín (Litoměřicko) - K válkám podle bývalého prezidenta Václava Klause vede názorová propast. Řekl to dnes v projevu při příležitosti uctění obětí domácího odboje proti nacistické okupaci v Terezíně na Litoměřicku. Doplnil, že v souvislosti s válkou na Ukrajině má víru ve vítězství rozumu nad propagandou a zodpovědností nad egem namyšlených jednotlivců. Hledání mírového řešení by nemělo trvat dlouho, uvedl.

V březnu se nechal exprezident slyšet, že by musel být veden na popraviště, aby vrátil Puškinovu medaili, kterou mu udělil v roce 2007 ruský prezident Vladimir Putin. Klaus v souvislosti s tím prohlásil, že odmítá laciné rusobijství.

Konflikt na Ukrajině je více než hrozný, řekl dnes Klaus. Doplnil, že pokud se bude nezodpovědnost některých politiků a jejich rádců projevovat často, může přerůst v konfrontaci velmocí disponujících zbraněmi hromadného ničení. "Pak by už byla v sázce budoucnost celé naší civilizace," řekl bývalý prezident.

"Propast, která dnes dělí na Ukrajině bojující strany, je hluboká a vypadá nepřekonatelná. Stejně tak velká je ale už delší dobu i jiná propast, propast v názorech lidí na volbu směru vývoje celé lidské společnosti, na zachování, nebo naopak radikální popření jejích hodnot a tradic," řekl Klaus. Války podle něj nejsou produktem nevysvětlitelného zkratu nějakého politika. "Právě taková názorová propast vede k válkám," podotkl.

Klaus věří, že budou brzy zahájena vážná jednání o mírovém řešení války na Ukrajině. Zmínil, že je otázkou, jak dlouho jeho hledání potrvá. V zájmu Ukrajiny, Evropy i České republiky by to nemělo trvat dlouho, dodal.

Exprezident ruskou invazi na Ukrajinu, která začala 24. února, už dříve odsoudil a označil ji za zločin a tragické neštěstí. V rozhovoru pro Frekvenci 1 později bývalý politik na dotaz, zda masakr odsuzuje, odpověděl, že neví. "Zaprvé já se tím neživím, že bych sledoval tyhlety obrázky. A prostě určitě jsou tragické. Na druhé straně by bylo dobře vědět, co z toho je skutečně autentická fotografie a záběr a co z toho nastylizovaná propaganda," řekl.