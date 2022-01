Bývalý papež podle právníků pochybil v kauzách zneužití, když působil v Mnichově

Mnichov/Vatikán - Kardinál Joseph Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI., pochybil ve čtyřech případech sexuálního zneužití v letech 1977 až 1982, když vedl arcibiskupství v Mnichově a Freisingu. Tvrdí to dnes zveřejněná zpráva právních expertů, kteří zkoumali případy sexuálního zneužití v této bavorské arcidiecézi. Ve všech čtyřech případech Joseph Ratzinger pochybení odmítl, informovala agentura DPA. Vatikán uvedl, že zprávu nebude komentovat, dokud se s ní podrobně neseznámí.

"Shodli jsme se, že v celkem čtyřech případech lze obvinit tehdejšího arcibiskupa kardinála Ratzingera z pochybení," uvedl jeden z autorů zprávy, právník Martin Pusch. Tehdejší arcibiskup podle zprávy nic nepodnikl v případě kněží, o jejichž chování a sexuálním obtěžování církev věděla.

Jeden ze čtyř případů se podle agentury AFP týká kněze Petera Hullermanna, kterého v roce 1980 církev přesunula ze Severního Porýní-Vestfálska do Bavorska kvůli hlášením, že obtěžoval chlapce. Za to byl v roce 1986 podmíněně odsouzen v Bavorsku. Tehdy ho ale církev jen přesunula do jiné farnosti. O případ se média zajímala již v roce 2010, kdy muž odešel do důchodu. Papež Benedikt XVI. tehdy popřel, že o Hullermannových činech něco věděl.

Vatikán uvedl, že se se zprávou seznámí v příštích dnech. Znovu vyjádřil "hanbu a výčitky svědomí" kvůli případům sexuálního zneužití ze strany představitelů církve a dodal, že se snaží vytvořit v katolické církvi bezpečné prostřední pro děti a nezletilé.

Podle zprávy pochybil ve 21 případech i Ratzingerův nástupce v čele arcibiskupství kardinál Friedrich Wetter. Dvě pochybení zpráva přisuzuje i kardinálovi Reinhardu Marxovi, který spustil nezávislé vyšetřování. Marx chtěl v loňském roce kvůli případům sexuálního zneužívání ze strany církevních představitelů odstoupit a přístup církve k těmto případům označil za "katastrofu". Jeho rezignaci ale odmítl papež František, mezi jehož blízké spojence Marx patří. Dnešní tiskové konference, na které autoři zprávu představili, se kardinál nezúčastnil.

Dokument, který má zhruba 1700 stran, označil na 500 případů sexuálního obtěžování a zneužití, kterých se údajně dopustilo 235 představitelů katolické církve, z nichž 170 byli kněží. V mnoha desítkách případů údajní útočníci pracovali v církvi i poté, co její špičky dostaly upozornění na sexuální obtěžování.

Nyní 94letý Ratzinger se stal kardinálem v roce 1977. Od roku 1981 vedl vlivnou vatikánskou Kongregaci pro nauku víry. Od roku 2005 stál v čele katolické církve jako papež Benedikt XVI. V únoru roku 2013 na svůj post rezignoval, což byl bezprecedentní krok v historii katolické církve. Od té doby žije jako emeritní papež ve Vatikánu. V poslední době média informovala o jeho zhoršeném zdraví.

Zprávu o sexuálním zneužívání si v minulosti nechala vypracovat i arcidiecéze v Kolíně nad Rýnem. Podle závěrů vyšetřování bylo v letech 1975 až 2018 sexuálně zneužito 314 nezletilých ze strany 202 členů kléru a světských pracovníků. Více než polovina případů se týkala dětí mladších 14 let, většinou chlapců.

V roce 2018 němečtí biskupové zveřejnili studii o zneužívání dětí ve spolkové republice. Podle ní katoličtí duchovní v letech 1946 až 2014 v Německu sexuálně zneužili 3677 nezletilých. Zneužívání se podle studie v uplynulých desetiletích dopustilo 1670 katolických kněží, jáhnů a dalších činitelů. Čísla badatelů z univerzit v Mannheimu, Heidelbergu a Giessenu, kteří vyhodnotili dokumenty týkající se 38.000 zaměstnanců katolické církve, jsou spíše minimálním odhadem. Ve skutečnosti jsou počty nejspíš výrazně vyšší a někteří hovoří o desítkách tisíc zneužitých.