Bývalý místopředseda FAČR Berbr u soudu odmítl celou obžalobu

Plzeň - Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr dnes u plzeňského okresního soudu odmítl kompletně celou obžalobu, podle níž stál v čele organizované skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na ovlivňování zápasů třetí a druhé ligy. Rezolutně odmítl, že by taková organizovaná skupina existovala. Jeho výslechem dnes začal druhý den hlavního líčení, v němž Berbr spolu s dalšími 20 lidmi čelí obžalobě z korupce ve fotbalovém prostředí, obžalovaný je také klub Slavoj Vyšehrad. Berbr se navíc s dalšími lidmi zpovídá ze zpronevěry za vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu. Berbr mluví vsedě, čte ze svých poznámek.

Berbr mluví vsedě, zřetelným hlasem zcela bez zadrhávání čte z desítek stránek svých poznámek už déle než dvě hodiny. Před polední pauzou soudci řekl, že je zhruba ve dvou třetinách svého prohlášení. Pokračovat se bude odpoledne. Vzhledem k rozsahu jeho výpovědi ale dnes už zřejmě nevyjde čas na někdejšího sportovního ředitele FC Slavoj Vyšehrad Romana Rogoze, který měl vypovídat odpoledne.

Plzeňský soudu druhý den řeší případ, v němž Berbr a dalších 20 lidí čelí obžalobě z korupce ve fotbale, obžalovaný je také klub Slavoj Vyšehrad. Vedle Berbra a Rogoze stojí před soudem například rozhodčí Tomáš Grímm, bývalý prvoligový hráč Michal Káník a další rozhodčí, delegáti či fotbaloví funkcionáři. Vinu v pondělí u soudu přiznali jen někteří z nich včetně Grímma, který má pozici spolupracujícího obžalovaného. Berbr, Rogoz i většina ostatních vinu odmítla. Pět obžalovaných chce uzavřít dohody o vině a trestu. Berbr se navíc s dalšími lidmi zpovídá ze zpronevěry za vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu.

Státní zástupce Jan Scholle Berbra viní z toho, že využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Slavoje Vyšehrad podle Rogozových požadavků. Vybraní sudí a delegáti pak za úplatek pomáhali Vyšehradu k výhře v určitých zápasech, říká obžaloba. Rogozovou motivací byl postup klubu ze třetí ligy do druhé a jeho udržení v druhé lize, což by klubu přineslo vyšší prestiž, výnosy i vyšší hodnotu jeho hráčů, uvádí státní zástupce v obžalobě. Berbr podle něj řídil činnost celé této skupiny lidí. Za činnost v organizované zločinecké skupině mu hrozí až 12 let vězení.

Berbr v prohlášení rezolutně odmítl, že by zneužíval svého postavení i to, že by za sedm let v pozici místopředsedy FAČR přijal jakýkoliv úplatek. "Ano, vycházel jsem vstříc klubům, ale žádnou výhodu jsem z toho neměl, jen normální fotbalovou práci. A nyní pozor: Neexistuje žádný rozhodčí, kterému bych řekl, že má někdo vyhrát. Neexistuje žádný rozhodčí, kterému bych nabídl nebo dal úplatek. Neexistuje žádný klub, který by mně dal nebo slíbil úplatek. Neexistuje žádný klub, který by mně za nějakou změnu cokoliv nabídl nebo dal. Nečinila tak s mým vědomím ani žádná třetí osoba," uvedl osmašedesátiletý Berbr.

Odmítl i jakoukoliv vazbu na Slavoj Vyšehrad. "Slavoj hrál o postup v roce 2018, rozhodčí byli nasazováni čtyři týdny předem. Nikdy jsem nebyl na utkání Vyšehradu, ale také jsem nechodil na utkání klubů, které hrály o postup nebo o sestup. Bylo jasné, že každý by si mou přítomnost vysvětloval, jak by chtěl," řekl.

Ve své řeči se obsáhle věnoval popisu struktury FAČR, kterou přirovnal k třípatrovému domu s garáží, dále hovořil o svém postavení a úkolech, které v asociaci vykonával, a podrobně také popsal systém nasazování rozhodčích pro utkání. Za víkend se podle něj nominují rozhodčí na 225 zápasů spadajících pod českou komisi rozhodčích, rozpis rozhodčích se dělá měsíc dopředu. Připustil změny sudích, není to podle něj nic neobvyklého.

"Policie a státní zastupitelství si neuvědomily, jak obrovské množství utkání se nasazovalo, 7000 utkání za sezonu. Výměna rozhodčích je ve fotbalovém prostředí marginální problém, je to normální prostředek a prevence proti stížnostem klubů," řekl Berbr. Jednotlivě se vyjádřil i k zápasům, které podle obžaloby ovlivnil, a důrazně to odmítl. Odmítl i bližší kontakty a tajné schůzky s dalšími spoluobžalovanými. "Neexistovala žádná skupina rozhodčích, která by ovlivňovala utkání, neřídil jsem žádné sázky, naopak byl jsem osobou, která dlouhodobě bojovala proti ovlivňování zápasů kvůli sázkám," uvedl.

Jeho výpovědi jsou v soudní síni kromě senátu a státního zástupce přítomni jen novináři a obhájci ostatních obžalovaných. Zbývající obžalovaní mohou být přítomni výslechům spoluobžalovaných až poté, co sami vypoví. Výpovědi jsou naplánovány do konce tohoto týdne a pak v týdnu od 15. do 18. května.