Bývalý frontman Sex Pistols neuspěl v irské soutěži o účast na Eurovizi

Dublin - Ikona punku a bývalý frontman skupiny Sex Pistols John Lydon nebude zastupovat Irsko na letošním ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Jeho postpunková skupina Public Image Ltd. s písní Hawaii u diváků a poroty nezabodovala, napsala dnes agentura AP.

Irsko do hudebního klání vyšle skupinu Wild Youth s písní We Are One. Hawaii od Public Image Ltd. skončila mezi šesticí finalistů na čtvrtém místě. Sedmašedesátiletý Lydon, známější pod přezdívkou Johnny Rotten, se narodil v Londýně irským rodičům. Říká, že skladba Hawaii je poctou jeho manželce Noře, která trpí Alzheimerovou nemocí.

Loňský ročník písňové soutěže vyhrála ukrajinská skupina Kalush Orchestra s písní Stefania. Pořadatelem dalšího ročníku tak měla být Ukrajina. Ta se však už skoro rok brání ruské agresi a organizace 67. ročníku soutěže se kvůli bezpečnosti účastníků ujal severoanglický Liverpool. Finále soutěže se uskuteční 13. května.

První ročník Eurovize se konal v květnu 1956 a za nejslavnějšího vítěze v historii soutěže je považována švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila hitem Waterloo. Mezi další věhlasné tváře, které v soutěži uspěly, patří Kanaďanka Céline Dionová, která v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko. Česká republika se poprvé zúčastnila v roce 2007. Už v roce 1968 v soutěži, která se tehdy nazývala Velká cena Eurovize, vystoupil Karel Gott, ovšem jako zástupce Rakouska.