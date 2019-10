Bývalý dům KSČ v Plzni polepili studenti plakáty jako v roce 1989

Happening "A máte to polepený!" uspořádalo 16. října 2019 Západočeské muzeum v Plzni jako pozvánku na výstavu Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti. Při happeningu studenti polepili bývalý dům KV KSČ kopiemi dobových plakátů a letáků tak, jak to před 30 lety v listopadových dnech provedli studenti plzeňských vysokých škol. Kopie plakátů vytvořili současní studenti středních uměleckých škol v Plzni, účast přislíbili i bývalí studenti lékařské fakulty, z jejichž iniciativy nápad v době sametové revoluce vzešel, 16. října 2019 v Plzni.

Happening "A máte to polepený!" uspořádalo 16. října 2019 Západočeské muzeum v Plzni jako pozvánku na výstavu Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti. Při happeningu studenti polepili bývalý dům KV KSČ kopiemi dobových plakátů a letáků tak, jak to před 30 lety v listopadových dnech provedli studenti plzeňských vysokých škol. Kopie plakátů vytvořili současní studenti středních uměleckých škol v Plzni, účast přislíbili i bývalí studenti lékařské fakulty, z jejichž iniciativy nápad v době sametové revoluce vzešel, 16. října 2019 v Plzni.

Plzeň - Desítkami ručně malovaných plakátů a letáků polepili dnes studenti dvou středních plzeňských výtvarných škol bývalé sídlo Krajského výboru Komunistické strany Československa (KV KSČ) na Americké třídě. Připomněli tak akci studentů medicíny, kteří dům na rušné ulici polepili přes noc v listopadu 1989. Happening "A máte to polepený!" pořádalo dnes Západočeské muzeum v Plzni jako pozvánku na výstavu Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti.

Studenti středních škol na dnešní akci vyrobili podle dochovaných dobových podkladů kopie plakátů z roku 1989, na dalších ale zapojili i svou vlastní fantazii, řekla ČTK mluvčí muzea Romana Němečková.

"Tehdy jsme to provedli, nepamatuji si přesně, kdy to bylo, protože jsme měli dojem, že zatímco v Praze se už všechno hýbe, tak Plzeň pořád spí," řekl ČTK jeden z tehdejších aktérů, lékař a nyní starosta plzeňského obvodu Radčice Rolando Arias. Studenti medicíny byli podle něj v listopadu 1989 v Plzni hodně aktivní. "Měl jsem pocit, že se tady dlouho nic neděje, tak jsem na štábu, kde to ze začátku táhla jen hrstka tak 20 opravdu aktivních nadšenců řekl, že jim (KSČ) ten jejich krmelec polepíme," vzpomínal dnes třiapadesátiletý Arias. Krmelec se podle něj říkalo krajské KSČ, protože odtamtud komunisté krmili lidi lžemi.

Od nápadu do realizace uběhl snad den nebo dva. Studenti nepřetržitě kreslili plakáty s výzvami, hesly i výsměšnými komentáři ke KSČ. Málo se spalo. "I když jsme různými cestami získali cyklostyl na kopírování a asi auto kancelářského papíru, byly to všechno ručně malované plakáty," řekl.

K akci se studenti odhodlali v noci. Hustě polepili nejen spodní část budovy, horolezci plakáty umístili i do větší výšky. "Bylo nám jasné, že to budou chtít zase sundat, takže jsme to všechno pořádně přetírali nitrolakem, aby to drželo. Některé plakáty tam byly ještě tak před 15 lety," řekl ČTK Arias. Při vylepování podle něj studenty viděli policisté, ale nic jim neudělali. Další z pamětníků vzpomněl, že některé plakáty komunisté odstranili, přes noc se ale na jejich místě zas ocitly nové.

Polepení komunistického sídla, kolem něhož denně jezdily tisíce lidí do práce nebo do školy chodily pěšky, bylo především důležitým symbolem. "Pohaněli jsme jim ten jejich symbol. Když i ti, kteří zatím váhali, viděli, že mají komunisté polepený barák a nic s tím nemohli udělat, došlo jim, že se už opravdu něco děje," řekl Arias, který na listopadové dny vzpomíná dnes bez patosu.