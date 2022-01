Praha - Bývalí ministři hnutí ANO zamířili do sněmovních výborů. O změnách v jejich složení rozhodla dolní komora dnes podle návrhů poslaneckých klubů. Například někdejší vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová bude působit v rozpočtovém, ústavně-právním a v organizačním výboru. Do organizačního výboru poslanci vyslali i dalšího někdejšího vicepremiéra Karla Havlíčka, jenž ve vládě Andreje Babiše (ANO) vedl průmysl a obchod a dopravu. Babiš v návrhu změn nefiguroval, podle představitelů hnutí chce docházet do výborů podle vlastního uvážení.

V hospodářském a ve správním výboru bude nově bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. V hospodářském výboru nahradila Josefa Bělicu a ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Lenku Dražilovou (oba ANO). Dostálovou poslanci navíc vyslali do delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Do branného výboru zamířil z rozhodnutí Sněmovny exministr obrany Lubomír Metnar místo Taťány Malé (ANO) a do výboru pro životní prostředí někdejší ministr pro tuto oblast Richard Brabec, který v něm nahradil Petra Sadovského (ANO).

Nynější předsedkyni klubu ANO Schillerové přepustil místo v rozpočtovém výboru Petr Vrána a v ústavně-právním výboru Stanislav Berkovec (oba ANO). Na členství v organizačním výboru, aby do něj mohli být zařazeni Schillerová a Havlíček, rezignovali za ANO Berkovec a František Petrtýl.

Organizační výbor opustil také někdejší šéf frakce STAN Jan Farský, jenž získal grant pro stáž ve Spojených státech a nyní zjišťuje, jak složit poslanecký mandát. V čele klubu Starostů a nezávislých a nyní i ve výboru Farského nahradil Josef Cogan.