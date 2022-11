Bývalí disidenti: Studenti mají šanci dosáhnout výrazných změn ve společnosti

Plzeň - Díky 17. listopadu 1989 je jasné, že studenti mají šanci dosáhnout výrazných změn ve společnosti. Na Fóru 17. listopadu na Západočeské univerzitě v Plzni to studentům řekl Jiří Dienstbier (ČSSD), aktivní účastník sametové revoluce a pozdější poslanec a senátor. S bývalým disidentem Františkem "Čuňasem" Stárkem dnes diskutovali s více než 150 studenty, které zajímalo, proč tehdy nezakázali komunistickou stranu.

"Jsem rád, že existuje komunistická strana, protože kdyby bývalo došlo k tomu, že by byla zakázaná, tak by si ji stejně založili pod nějakým jménem Levicové blaho nebo já nevím. A určitě by měli víc hlasů, než mají teď," řekl Stárek. Lidé podle něj nečtou předvolební programy, a ti, co podporují komunismus, "to mají napsaný na čele a tím jsou pro řadu lidí nepřijatelní".

Stárek dodal, že ho mrzí, že v politickém spektru chybí regulérní levice, třeba křídlo sociální demokracie, které reprezentuje právě Dienstbier, protože by možná existovalo méně populistických stran. ČSSD, strana s dlouholetou tradicí, se v loňských volbách poprvé od vzniku samostatné ČR nedostala do Poslanecké sněmovny.

Dienstbier by byl rád a podle něj by bylo prospěšné, kdyby komunistická strana zmizela. "Mimo jiné sociální demokracie má s existencí komunistické strany velký problém, protože spolupracovat s ní nelze. A já dneska ani nepovažuji komunistickou stranu za levicový subjekt. Je to velmi konzervativní a nacionalistická strana. A ještě v dnešní situaci je důležité, že její významná část je velmi proruská," řekl. Podle Dienstbiera to rozhodně není internacionální subjekt, což bylo tradiční součástí její původní ideologie.

Podle Dienstbiera se hned po listopadu 1989 hodně diskutovalo o tom, jestli by měla být zakázána. "Spousta lidí si myslela, že ano, a návrhy byly. Ale, myslím, že je asi dobře, že zakázána nebyla a že bylo na lidech, jestli svými hlasy umožní, aby existovala. Na můj vkus vydržela hodě dlouho," dodal. KSČM vznikla v roce 1990 a navázala na činnost totalitní KSČ. Parlamentní stranou přestala být loni na podzim, kdy poprvé ve své historii neuspěla ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Stárek řekl, že už deset let slaví 17. listopad obědem s Petrem Fialou (ODS). "Tradice se udržela, i když je premiérem. Večer pak na Národní třídě v klubu Vagon budu moderovat Koncert proti nesvobodě, totalitě a komunismu," uvedl.

Dienstbier dodal, že si vždy se stejnou partou lidí projde místa, která jsou se 17. listopadem spojená - Albertov, Národní třídu, Václavské náměstí a další. "A prostě si užijeme atmosféru tohoto svátku bez jakýchkoli formálních aktivit," řekl.