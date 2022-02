Bývalí členové vedení Sněmovny souhlasí s tím, že koalice porušila jednací řád

Praha - Bývalí členové vedení Sněmovny oslovení ČTK souhlasí s opozičním názorem, že koalice v úterý hlasováním o možnosti jednat i přes noc porušila jednací řád dolní komory. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) kritizuje, že se hlasovalo uprostřed projevu šéfa SPD Tomia Okamury, návrh nezazněl na mikrofon a hlasovalo se o něm až po 20:00, přičemž možné to bylo jen do 19:00.

Pětikoalice při šestihodinovém projevu šéfa SPD Tomia Okamury v úterý po 20:00 využila krátkého přerušení a rozhodla, že jednání bude moci pokračovat i přes noc. Okamura vedl dlouhý projev v rámci obstrukcí SPD proti pandemickému zákonu. SPD vadí, že se hlasovalo uprostřed projevu řečníka a navíc pozdě. Schůze tak podle hnutí neměla pokračovat přes noc, ale skončit ve 21:00. "Došlo podle nás k flagrantnímu porušení jednacího řádu. Chceme, aby to posoudil soud," řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Bývalý šéf Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) souhlasí s tím, že byl porušen jednací řád. "Procedurální návrh nebyl přednesen na mikrofon a hlasování proběhlo po 19:00. hodině. Navíc došlo k přerušení řečníka s přednostním právem," sdělil Hamáček ČTK. Celé situaci se podle něj dalo předejít lepší organizací ze strany vládní koalice. "Stačilo, aby se jako první přihlásil někdo z vládních stran a příslušný procedurální návrh přednesl ještě před vystoupením poslance Okamury. To se však nestalo," uvedl.

Bývalý předseda KSČM a místopředseda Sněmovny z minulého volebního období Vojtěch Filip ČTK napsal, že neměl možnost zasedání přímo sledovat. "Ale pokud došlo k tomu, že se hlasovalo o návrhu, který nezazněl, jde skutečně o fatální selhání řídícího, který zpochybnil celý průběh projednávání a jeho zákonnost," konstatoval Filip.

Také senátor koaličních Starostů Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) na twitteru uvedl, že kvůli postupu koalice se obává potenciálního zpochybnění všech bodů na programu nynější schůze. "Bylo hlasováno o procedurálním návrhu uprostřed projevu řečníka, přestávka jen probíhající projev pozastavila," míní. Také on považuje za chybu i to, že procedurání návrh nezazněl na mikrofon a nebyl předložen do 19:00.

Další koaliční poslanci naopak kritizují, že SPD opakovaně brzdí chod komory. Vicepremiér a šéf koaličních Pirátů Ivan Bartoš k tomu na twitteru uvedl, že každá hodina chodu Sněmovny stojí asi 700.000 korun. "Tedy kampaň Tomia Okamury stojí občany skoro šest milionů korun denně. Okamura is New Volný," odkázal Bartoš na poslance Lubomíra Volného, který v minulém volebním období po rozchodu s SPD ve Sněmovně odmítal nosit ochranu úst a nosu, byl vykázán z jednacího sálu či pokutován za potyčku na plénu.