Brno - Téměř dekádu chátrala někdejší průmyslová škola na Šujanově náměstí v Brně, kterou na dva večery oživila Malá noc módy. Představila tvorbu českých a slovenských návrhářů. Pro památkově chráněnou budovu z konce 19. století s 6000 čtverečními metry vnitřní plochy začíná úplně nová fáze fungování, řekl ČTK spoluzakladatel architektonického studia KOGAA Viktor Odstrčilík.

Lidé ze studia KOGAA se chystají do dosud nevyužívané budovy vrátit život podobně, jako to udělali se starým lihovarem v Pekařské ulici v Brně. Změnili ho v prostor poskytující kancelářská místa k pronájmu, ale i kulturní a vzdělávací akce. "Je to princip sociálního reaktoru, který chceme rozšířit i do prostor budovy na Šujanově náměstí," uvedl Odstrčilík.

V praxi to bude vypadat tak, že architekti budou po částech opravovat a zpřístupňovat budovu. V části vznikne takzvané coworkingové místo, tedy prostor, kde si lze pronajmout kancelářské pracovní místo s veškerým vybavením. K dispozici by postupně měly být i někdejší školní dílny, které ovšem doplní moderní vybavení, jako jsou například 3D tiskárny.

"Mělo by jít o pomalý rozvoj. Tedy nejprve zpřístupníme jednu část a teprve potom začneme pracovat na další. Nejde nám o žádné velké přestavby. Prostory jen zbavíme nánosů pozdějších úprav - odstraníme například linolea a koberce z původní dřevěných parketových podlah a ty obnovíme," uvedl Odstrčilík.

Zmizí i nepůvodní vedení kabelů, revize se dočkají rozvody elektřiny a kompletní rekonstrukce čeká toalety. Všechny prostory budou nově vymalované. "Pak přijde fáze interiérových záležitostí ve spolupráci s našimi partnery chceme prostor vybavit kvalitním nábytkem. Chceme, aby místa pro setkávání vznikla i na chodbách," doplnil spoluzakladatel ateliéru KOGAA.

Se svými kolegy prostory školy nevlastní, od města Brna budovu koupil soukromý investor a od něj si jej KOGAA pronajímá. První část by měla být hotová už za měsíc, jako první začne fungovat právě kancelářský prostor - samostatné kanceláře k pronájmu a coworkingové centrum.