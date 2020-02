Byty jsou nejméně dostupné v Královéhradeckém kraji, ukázal průzkum

Praha - Dostupnost bydlení vnímají nejhůře obyvatelé Královéhradeckého kraje. Podle nabídky ji jako špatnou hodnotí 71 procent, podle ceny 76 procent. V průměru za Českou republiku ji podle nabídky vnímá negativně 43 procent lidí, podle ceny 58 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu stavební spořitelny a hypoteční banky Wüstenrot, jehož výsledky má ČTK k dispozici.

Podle nabídky se za Královéhradeckým krajem umístil Liberecký kraj, kde ji za špatnou považovalo 57 procent lidí. Následovaly Zlínský (53 procent) a Plzeňský kraj (48 procent). Nejméně to bylo na Vysočině s 23 procenty.

Z hlediska ceny těsně za Královéhradeckem následují Praha a Středočeský kraj, kde bydlení označilo za špatně dostupné 75 procent lidí. Následovaly Karlovarský (73 procent) a Jihomoravský kraj (71 procent). Nejmenší podíl nespokojených lidí byl stejně jako v případě nabídky na Vysočině (31 procent).

Průzkum pro Wüstenrot zpracovala agentura Ipsos. V závěru loňského roku v něm oslovila 1000 lidí starších 18 let. Na spokojenost s nabídkou a cenou bydlení se ptala těch, kteří se chtějí stěhovat. Bylo jich 42 procent. Tři čtvrtiny z nich by preferovaly vlastní bydlení. Jako nejčastější důvody stěhování respondenti uvedli touhu po klidnější lokalitě, větším bytě nebo kratší vzdálenost do práce.

Podle údajů Českého statistického úřadu se loni v Česku začalo stavět 32.438 nových bytů nebo rodinných domů, meziročně téměř o čtvrtinu více. Na 1000 obyvatel připadalo 3,04 bytu. Nejvíce to bylo v Praze (4,39 bytu) a Středočeském kraji (4,23 bytu). Královéhradecký kraj skončil na 11. místě s průměrem 2,47 bytu na 1000 obyvatel. Nejméně to bylo v Ústeckém kraji (1,11 bytu).

Podle posledních dostupných údajů poradenské společnosti Deloitte stouply na konci pololetí loňského roku ceny prodaných bytů v Česku meziročně v průměru o desetinu na 60.700 korun za metr čtvereční. Za poslední čtyři roky se ceny zvýšily téměř o polovinu. Nejdražší byla Praha (84.200 korun), Hradec Králové byl čtvrtý nejdražší (42.700 korun). Nejnižší ceny byly v Ústí nad Labem, kde se dal metr čtvereční bytu pořídit v průměru za 17.000 korun.

Jak zájemci o stěhování hodnotí dostupnost bydlení podle nabídky a ceny v jednotlivých krajích (v procentech):

Kraj Nabídky - špatná Nabídky - dobrá Cena - špatná Cena - dobrá Praha 45 23 75 5 Středočeský 37 24 75 16 Jihočeský 41 15 63 11 Plzeňský 48 26 35 17 Karlovarský 36 18 73 0 Ústecký 35 32 41 32 Liberecký 57 7 64 14 Královéhradecký 71 5 76 5 Pardubický 45 20 55 15 Vysočina 23 23 31 23 Jihomoravský 46 17 71 15 Olomoucký 32 11 42 16 Zlínský 53 16 47 16 Moravskoslezský 40 19 35 29 Průměr ČR 43 20 58 16

Zdroj: Wüstenrot, Ipsos