Bytů se ve čtvrtletí prodalo nejméně za sedm let, pokles cen zrychlil

Praha - V letošním prvním čtvrtletí se v Česku prodalo nejméně bytů za posledních sedm let. Jejich cena mezičtvrtletně klesla o 2,5 procenta, výrazněji než v posledním čtvrtletí loňského roku. Vyplývá to z HB Indexu, který ČTK poskytla Hypoteční banka, jež patří do skupiny ČSOB. Ceny bytů ve čtvrtém čtvrtletí 2022 v mezikvartálním srovnání klesly poprvé od začátku roku 2013, a to v průměru o 0,7 procenta.

HB Index je založený na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Banka index poprvé zveřejnila v dubnu 2011.

"Nejen že stejně jako v minulém roce pokračuje i letos postupný pokles cen prodaných bytů, v prvním čtvrtletí 2023 tento trend ještě nabírá na rychlosti. Objem prodejů bytů na trhu s nemovitostmi je podle našich dat nejslabší za posledních sedm let," uvedl generální ředitel Hypoteční banky Martin Vašek. Prodávající podle něj často zjišťují, že bez slevy byty tak jednoduše neprodají.

Pokles cen platí pro všechny kraje. Nejvíce klesaly ceny v kraji Moravskoslezském (o 4,3 procenta), Pardubickém (o 3,2 procenta), Olomouckém (o 3,1 procenta), Ústeckém (o 2,9 procenta) a Jihočeském (o 2,8 procenta). Cenový pokles ale zaznamenala také Praha, a to o dvě procenta. Nejde však ani tolik o plošné zlevnění, jako o individuální slevy při koupi.

"Kupující postupně akceptují, že zatím nelze očekávat návrat k nízkým sazbám hypoték. Stále je však brzdí relativně vysoké ceny nemovitostí. Celková nabídka bytů k prodeji se totiž poměrně stabilizovala, není tak vyvíjen tlak na ještě další snižování cen," upozornil Vašek. První čtvrtletí roku 2023 odhalilo hlavně klesající zájem o byty s dispozicí 3+1 a 3+kk. Velkometrážní byty s rozlohou nad 90 metrů čtverečních zlevňovaly nejpomaleji.

I z důvodu rostoucích cen nemovitostí pokračuje také nárůst poptávky po nájemním bydlení. Zájem o malometrážní byty z řad investorů však zapříčiňuje postupný pozvolný růst nájemného.

Také pro nákup rodinných domů platí klesající zájem. Nejvíce patrný je u větších rodinných domů, které si neprošly rekonstrukcí. Příčinou jsou pravděpodobně stále relativně vysoké ceny za energie. "Od minulého roku zaznamenáváme stabilní růst zájmu o financování úsporného bydlení," poznamenal Vašek

Na rozdíl od velkých a provozně nehospodárných rodinných domů přetrvává zájem o menší a levnější rodinné domy a mobilní domy, zejména o modulární dřevostavby a kontejnerové domy. Dramatický propad poptávky je u rekreačních objektů.

Na trhu s pozemky poptávka stále převyšuje dostupnou nabídku. Cenový růst, který započal v uplynulém roce, pokračuje i nyní. Na cenu pozemku má největší vliv velikost a tvar pozemku, dopravní a občanská vybavenost, vybavení inženýrskými sítěmi, ale i svažitost a orientace ke světovým stranám. "S tím, jak rostou ceny pozemků, zaznamenáváme zvýšený zájem o pozemky i ve vzdálenějších lokalitách od okrajů velkých měst," uzavřel Vašek.