Bylo to fajn. Volný den se nám hodil, pochvaloval si odpočinek v Jurmale Jordán

Riga - Po úvodních třech zápasech ve čtyřech dnech si čeští hokejisté užili v úterý na mistrovství světa volný den v lázních v Jurmale i na společné večeři a dnes se vrhli do přípravy na zbývající čtyři duely v základní skupině B. Obránce a asistent kapitána Michal Jordán si pochvaloval, že se výlet na pobřeží Baltského moře asi 25 kilometrů od Rigy vydařil a posloužil k načerpání především psychických sil.

"Bylo to fajn. Letos byly dva dny volna, což jsme minulý rok neměli. Určitě je to příjemné, program je opravdu nabitý, zápasy jdou rychle za sebou. Uvítali jsme to. Lázně byly krásné, prošli jsme se, bylo to fajn. Na jeden den jsme hokej úplně vytěsnili z hlavy," popsal program Jordán.

Nijak prý nevadilo, že po slunných dnech bylo zrovna zataženo a občas pršelo. "Bylo to perfektní, kdyby bylo hezky, asi by každý zase nechtěl jít do wellnessu. Spíš se projít nebo být ve městě. Bylo to ideální, že to propršelo a my se nemuseli cítit špatně, že venku je krásně a my sedíme někde zavření," pochvaloval si den zakončený týmovou večeří. "V hotelu byly nějaké špagety, rizoto, bylo to fajn a jsme rádi, že jsme měli volný den. Určitě se nám hodil."

I přes pondělní ztrátu s Lotyšskem po historické prohře 3:4 v prodloužení po výhrách nad Slovenskem a Kazachstánem považuje vstup do turnaje za vcelku podařený. "Sedm bodů není špatných. Turnaj je vyrovnaný. Myslím, že to je dobrý start. Pořád to máme ve svých rukou," prohlásil Jordán.

Loni na šampionátu v Tampere a Helsinkách Češi začali výhrou nad Velkou Británií 5:1, potom následovaly prohry se Švédskem 3:5 a poprvé v samostatné české historii s Rakouskem 1:2 po samostatných nájezdech, ale tým dokráčel k bronzu, první medaili na velké mezinárodní akci po deseti letech. "Možná to vypadá, že je to podobné, ale to už je opravdu minulost. My se soustředíme na další zápas. Včera jsme si odpočinuli, dneska dobře potrénovali a věřím, že to zvládneme," uvedl Jordán, jeden z deseti majitelů loňského bronzu z kádru.

Český tým provází nebývalá smůla se zraněními. Začalo to už 29. dubna na rozbruslení v Brně před duelem Euro Hockey Challenge ve Vídni proti Rakousku, kdy se po nešťastném zásahu bruslí zranil útočník Roman Horák a přišel o týden přípravy v boji o nominaci. Hned večer v zápase po nárazu na mantinel utrpěl zranění zubů a nosu kapitán Roman Červenka. V Rize se v posledním tréninku zranil Jiří Smejkal, v zápasech pak další útočníci Filip Chlapík, Filip Chytil a Lukáš Sedlák.

"Už se to táhne od přípravy a je to složité, ale takový je někdy sport a my se s tím musíme poprat. Párkrát to bylo na tréninku a párkrát v zápasech. Věci, které se sešly. Nás to bohužel teď potkalo na tomhle turnaji. Ale zase se tým třeba víc semkne a budeme hrát jeden pro druhého," podotkl Jordán.

S pouhým 14 trestnými minutami je zatím český tým spolu s Německem nejslušnějším týmem turnaje. "Určitě v tom musíme pokračovat, pro nás jen dobře, když budeme hrát pět na pět nebo přesilovku. Tady přesilovky a oslabení rozhodují zápasy. Většinou jsou tam ti nejtalentovanější hráči do útoku a čím víc pět na pět, bude to lepší proti komukoli," podotkl a připomněl práci trenérů, kteří apelují hlavně na vyvarování se faulů hokejkou.

"Trenérský štáb na to od začátku přípravy klade důraz. Kari (Jalonen) vytáhl statistiky z minulého mistrovství světa, viděli jsme, že jsme byli opravdu hodně vylučovaní a některé zápasy rozhodly opravdu přesilovky. Je důležité nemáchat hokejkou ve vzduchu, ale opravdu se snažit, ani ne nadzvedávat, ale jít holí po puku. Doufám, že nám to vydrží," dodal Jordán.