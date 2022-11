Bylo by dobré, kdyby se pořád psalo čtvrté kolo, žertoval plzeňský Vlkanova

Plzeň - Plzeňský fotbalista Adam Vlkanova v této sezoně zaznamenal tři soutěžní branky a kuriózně všechny ve čtvrtém kole. Dvě dal v nejvyšší soutěži a jednu ve skupině Ligy mistrů. Osmadvacetiletý reprezentační záložník si proto v nadsázce přeje, aby se čtvrté kolo hrálo pořád a on tak byl střelecky produktivnější.

Vlkanova nejprve v srpnu ještě za Hradec Králové skóroval při výhře 2:1 nad Bohemians 1905, v říjnu už v plzeňském dresu zmírnil porážku 2:4 s Bayernem Mnichov. V dnešní dohrávce čtvrtého ligového kola pomohl Viktorii gólem k vítězství 4:0 nad nováčkem z Brna. "Bylo by dobré, kdyby se furt psalo čtvrté kolo a dával jsem góly pořád. Nevím, čím to je, ale je to taková zajímavost," řekl Vlkanova s úsměvem na tiskové konferenci.

Proti Zbrojovce ve 24. minutě otevřel skóre, když využil nepovedené "malé domů" obránce Jakuba Šurala a prostřelil brankáře Jakuba Šimana. "Vyloženě jsem šel, že to bude hlavou dávat gólmanovi, protože většinou to tak obránci řeší. Šel jsem tam jenom na blind a doufal, že to dá trošku hůř. Nakonec jsem udělal dobře," popsal Vlkanova.

"Jsem rád, že mi to (v lize za Plzeň) konečně padlo. Už jsem říkal mnohokrát, že pro mě je nejdůležitější, že vyhráváme a získáváme body. Ale samozřejmě každý gól potěší," přidal královéhradecký rodák.

Plzeňští obhájci titulu vedou tabulku nejvyšší soutěže o čtyři body před Slavií a mají jistotu, že přezimují na prvním místě. Podzimní část sezony zakončí v neděli v Praze proti posledním Pardubicím. "Doufáme, že minimálně čtyřbodový náskok tam bude. Pak uvidíme, co se bude dít. Jsme strašně rádi, že jsme v čele. Většina lidí tomu zase nevěřila a my dokazujeme, že je tady velká síla," prohlásil Vlkanova.

Jako bývalý dlouholetý hráč Hradce ale nebere utkání s východočeským rivalem speciálně. "Hlavní motivace je, abychom vyhráli a měli tři body. Ale já nikdy derby extra neřešil, protože mám půlku rodiny z Pardubic a půlku z Hradce. Spíš to bylo pro fanoušky a lidi ve městě, pro mě to je normální zápas jako každý jiný," dodal ofenzivní záložník.