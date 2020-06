Byli jsme naivní, říká Vrchovský, který kandidoval za OF

Ostrava - Byli jsme naivní, ale odhodlaní, říká jednasedmdesátiletý Ladislav Vrchovský, když vzpomíná na období Sametové revoluce a prvních polistopadových svobodných voleb. Na přelomu let 1989 a 1990 prožíval turbulentní období. Zakládal stávkový výbor OKD, přesvědčil horníky, aby se zapojili do generální stávky a přivedl je na velké ostravské demonstrace. Nakonec byl v prvních svobodných volbách společně s Václavem Klausem na kandidátce za tehdejší Severomoravský kraj. Uspěl a na dva roky se stal poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

"Pokud bych měl tu dobu popsat jedním slovem, použil bych nadšení. Šli jsme do něčeho, o čem jsme neměli žádnou představu. Byli jsme naivní, ale na druhou stranu i odhodlaní a přesvědčení, že děláme dobrou věc," řekl Vrchovský, který dnes pracuje jako novinář, divadelní publicista a kritik. Za posledních 30 let vnímá řadu věcí, které se povedly. A naopak i věci, které se nepovedly. "Kdyby se mě ale někdo zeptal, zda bych postupoval znovu stejně, řekl bych, že ano," tvrdí.

Vítězstvím Občanského fóra v prvních svobodných volbách po převratu v roce 1989 si ale vůbec jistý nebyl. "Panovaly velké obavy z výsledku. Komunisté byli velmi aktivní. Zpochybňovali osobnost Václava Havla. Útočili na něj jako na buržoazního synka, který chce zemi vrátit do dob prvorepublikového kapitalismu. Kapitalismu, během kterého se na Kladensku konaly stávky horníků a potraviny byly na lístky. Atmosféra byla velmi bouřlivá," řekl.

Mluvilo se i o tom, že horníci a hutníci z Ostravska Havla neznají. To měl za úkol změnit právě Vrchovský. V některých věcech budoucímu prezidentovi i radil. Havel byl podle Vrchovského přesvědčený o tom, že pokud se to dění nevloží právě pracovníci dolů a hutí, šance na úspěch revoluce je malá. "Říkal jsem mu, že musí změnit slovník a mluvit srozumitelně a jednoduše. Vynechat filozofické termíny, kterým by horníci stejně nerozuměli. Poslechl mě," dodal.

Havel podle něj ale nebyl spokojený s rychlostí, s jakou se dění na severní Moravě a ve Slezsku v revoluční době ubírá. "Vysvětloval jsem mu, že Ostrava je jako parní válec, pod kterým se musí dlouho topit a přikládat, aby se vůbec rozjel. A až se rozjede, tak už jej nic nezastaví," dodal s tím, že toto přirovnání se údajně Havlovi líbilo.

Naopak s Václavem Klausem, se kterým za Severomoravský kraj tehdy kandidovat z třetího místa kandidátky, bližší vztah nenavázal nikdy. I když se spolu účastnili řady mítinků. "Můj vztah s Klausem byl špatný. Necítil jsem z jeho strany přátelství. Jen vědomou, jasnou a racionální úvahu, že mě havíři a hutníci berou. Osobně jsme se nesblížili," doplnil.

Ve volbách uspěl a na dva roky se stal poslancem. "První volební období bylo kratší. Havel nechtěl, aby se první zvolení poslanci na postech zakopali. Byl za to ale potom kritizovaný. Hodně věcí se nestihlo," uvedl. Po dvou letech, v době, kdy už OF neexistovalo, kandidoval za nástupnické Občanské hnutí. "Měli jsme tenkrát ve vládách 17 ministrů. Myslím, že kvalitních. Na tom jsme měli postavenou kampaň. Měli jsme za to, že to stačí," řekl. Hnutí ale neuspělo. Volby vyhrála Občanská demokratická strana.