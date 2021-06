Byla to těžká sezona, řekl Mrázek a těší se na jednání o novém angažmá

Praha - Hokejový brankář Petr Mrázek z Caroliny má za sebou hodně specifickou sezonu v NHL. Vinou zranění odchytal v základní části za Hurricanes jen dvanáct zápasů, dokonce dvakrát musel na operaci, třikrát byl v karanténě a v play off dostal šanci jen ve dvou utkáních. Přesto je s uplynulým náročným ročníkem kanadsko-americké soutěže ze svého pohledu vcelku spokojený. V létě jej čeká jednání o nové smlouvě a jednoznačnou prioritou devětadvacetiletého gólmana je působit v týmu, ve kterém bude mít v dohledné době šanci získat Stanleyův pohár.

"Sezona začala skvěle, ale po dvou zápasech jsme byli týden v karanténě kvůli covidu a nemohli jsme nic dělat. Pak jsem se vrátil v dobré formě a najednou je skoro po sezoně. Z mého pohledu to byla nejtěžší sezona. Na druhou stranu bylo pozitivní, že jsem se vždy dokázal vrátit, a myslím si, že i ve slušné formě," řekl Mrázek na neformálním setkání s novináři. "Z hokejového hlediska jsem byl se sezonou spokojený. Zranění se stalo, za to jsem nemohl."

Odchovanec Vítkovic se zranil na začátku čtvrtého zápasu, kdy si při kolizi se spoluhráčem poranil palec na pravé ruce. Ve dvou ze tří předešlých startů přitom udržel čisté konto. "Bavil jsem se s doktorem, specialistou a ten říkal, že se mu ještě nikdy nestalo, aby musel brankáři z profesionální ligy něco podobného operovat. Měl jsem zaražený kloub, který mi museli vracet a měl jsem urvané tři vazy," popsal Mrázek zranění.

Původně věřil, že bude zpět ve hře za dva až čtyři týdny, ale nakonec byla pauza mnohem delší. "Při první operaci jsem do palce dostal dva speciální dráty, které měly držet vazy, a mohl jsem používat ruku. Při tréninku ale byla po deseti dnech bolest tak velká, že jsem musel po měsíci zpět do Colorada na druhou operaci a dráty mi museli sundat. Zjistili jsme, že se s tím chytat nedá," řekl Mrázek. Podotkl, že kdyby hrál v poli, mohl se po dvou týdnech vrátit na led. "Hokejku jsem mohl používat, ale když jsem do toho na tréninku dostal dvacet střel, tak jsem po dvou nemohl pět minut držet hokejku a musel jsem odejít. Doufal jsem, že se dokážu vrátit na několik zápasů, což se podařilo."

Mrázek v průběhu celé zkrácené sezony bojoval v Carolině o pozici s Jamesem Reimerem a Alexem Nedeljkovicem. "Neřekl bych ale, že jsem po zranění přišel o svou pozici. Myslím si, že výkony jsem si ji držel. Ned (Nedeljkovic) ale přišel jako nováček a chytal výborně. Člověk pak nechce měnit něco, co funguje. Jsem rád, že šanci využil. Připomnělo mi to mě, když jsem byl mladý kluk v Detroitu. Chytal dobře," ocenil výkon spoluhráče.

I kvůli tomu začal český gólman play off jako dvojka právě za Nedeljkovicem. "Samozřejmě, že to mě mrzelo, ale na druhou stranu play off je dlouhé a já jsem se proti Tampě dostal do brány. Každého gólmana štve, když nechytá, ale Rody (Brind'Amour - trenér) mi poté vysvětlil, že jsem byl dlouho mimo hru a kluci si to zasloužili," řekl Mrázek a poukázal na to, že Reimer na tom byl ještě hůře. Play off sledoval jen z tribuny.

Mrázka nyní čeká jednání o nové smlouvě, stejně jako jeho dva konkurenty. "Těším se. Je to poprvé, co z toho nejsem vynervovaný. Myslím si, že v létě to bude zajímavé," pousmál se brankář, který měl garantovaný plat 3,125 milionu dolarů. "Před odletem jsem se bavil s trenérem gólmanů i s Rodym a říkali, že by byli rádi, abych se vrátil. Uvidíme, jak se to vyvine. Je to byznys," podotkl.

Preference nového kontraktu jsou jednoduché, víceletá smlouva v ambiciózním týmu, který se buduje. "Takhle to bylo v Carolině, když jsem přišel. Tým se budoval, vyhráli jsme divizi a byly jsme top 3 tým v NHL," uvedl Mrázek, jehož jméno je v zámoří spojované s řadou klubů. "Když bude správná vize, je mi jedno, kde budu hrát," uvedl.

Teoreticky nejjednodušší by bylo pokračovat u Hurricanes, podle českého reprezentanta ale nemusí být budoucnost klubu růžová. "Problém je, že majitel klubu si vše dělá podle sebe a nyní je šest hráčů bez smlouvy, čtyři trenéři jsou bez smluv, oba kustodi a doktor také. Kdo ví, kolik hráčů tam v příští sezoně zpět bude a kolik trenérů. Od toho se bude vše odvíjet. Pokud Rody nepodepíše a odejde pět hráčů, tak si tam budoucnost, upřímně, představit neumím," přiznal Mrázek. Zejména Brind'Amourův konec by byl podle něj velkou ztrátou. "Hlavně fanoušci si to neumí představit. Být majitelem, tak hlavně jeho se snažím udržet za každou cenu," podotkl.