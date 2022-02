Byla to moje klasická chyba, řekla Davidová o poslední ráně na střelnici

Čang-ťia-kchou (Čína) - Chyba na poslední střelecké položce připravila biatlonistku Markétu Davidovou o možný zisk zlaté medaile na olympijských hrách v Pekingu. Úřadující mistryně světa ve vytrvalostním závodě devatenáct terčů trefila, poslední pokus se jí ale výrazně nepodařil a po trestné minutě klesla na konečné šesté místo.

"Poslední rána? Šla nahoru, no," řekla Davidová a pokrčila rameny. "Přejela jsem to, nezastavila jsem na terči. To jsou moje klasické chyby, které jsou většinou nahoře. Už je dělám míň často, ale pořád je dělám," litovala pětadvacetiletá biatlonistka. Dobře přitom věděla, že jede o medaile. "Hlásili mi to, ale říkala jsem si, že je tam ještě spousta závodnic. Přece jenom, měla jsem patnáctku," poukázala na nízké startovní číslo.

Rodačka z Jablonce nad Nisou ale odmítla, že by se na chybě při poslední střelbě projevil zvyšující se tlak a možnost životního úspěchu. "Nemyslím si, že by mě ovlivnilo to, že jsem věděla, že musím dát nulu. Myslím si, že to byla jenom moje chyba," řekla Davidová.

S konečným umístěním mohla být spokojená. "Mrzí mě to. Ale mohlo to dopadnout ještě hůř. Kdyby nebyla olympiáda, možná se mě ani takhle neptáte. Myslím, že jsem podala dobrý výkon a že všichni chtěli medaili. Já jsem ji chtěla taky. Bohužel to nestačilo," uvedla závodnice, která v aktuální sezoně získala za vytrvalostní závod ve Světovém poháru malý křišťálový glóbus.

Davidová dnes v horském středisku Čang-ťia-kchou předvedla lepší běžecký výkon než ve smíšené štafetě, do níž dostala od servismanů špatně připravené lyže. "Jak se mi jelo? Žádná sláva. Lépe než ve štafetě, ale úplně nadšená jsem z toho nebyla," řekla. K vydařené střelbě jí pomohlo i lepší počasí, zejména slabší vítr. "Moc nefoukalo, o to to bylo lehčí. Těch jedniček je tam dneska spousta, je to dost vyrovnané," uvedla Davidová. Jednu chybu na střelnici udělaly i vítězná Němka Denise Herrmannová a stříbrná Francouzka Anais Chevalierová-Bouchetová, Marte Olsbuová Röiselandová z Norska získala bronz dokonce se dvěma trestnými minutami.

Vedle slabšího větru navíc nebyly oproti předešlým dnům v horském středisku ani tak kruté mrazy, i když i tak bylo přibližně -15 stupňů Celsia. "Na poslední položku jsem přijížděla už s dost zmrzlými prsty. Určitě bylo tepleji než na štafetu, ale na konci už to taky byla taková hrana. Nemělo to ale (na střelbu) vliv, projevilo by se to dříve," řekla současná česká biatlonová jednička.

Davidová zároveň přiznala, že v poslední době není před závody úplně v pohodě. "Vlastně jsem i docela ráda, že v takovéhle nepohodě jsem schopná závodit tak, jak jsem závodila dneska. Prostě to letos asi takhle je. Nechala jsem tam maximum. Dělám všechno pro to, aby to bylo dobrý, ale lehko se to říká, hůř se to dělá," uvedla.

Šesté místo z tohoto pohledu za povzbuzení do dalšího programu her ale nebere. "Spíš doufám, že se mi pojede konečně jednou nějak normálně. Nevím, jestli je to povzbuzení, spíš asi musíme hledat, co kde a proč je špatně," řekla. "Aklimatizací to nebude, zakopaný pes bude někde jinde," dodala Davidová.