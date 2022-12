Byla neskutečná zábava dostat se až do finále, vychutnávám si to, řekl Messi

Lusail (Katar) - Útočník Lionel Messi po postupu do finále mistrovství světa v Kataru s fotbalisty Argentiny těžko hledal slova, jimiž by vyjádřil své pocity. Líbil se mu výkon jeho týmu ve vítězném semifinále s obhájcem stříbra Chorvatskem (3:0), k němuž přispěl gólem z penalty a asistencí. Vrátil se i k úvodní nečekané porážce 1:2 se Saúdskou Arábií, navzdory níž věřil, že se úřadující jihoameričtí šampioni zvednou.

"Hlavou se mi honí strašně moc věcí. Ani nevím, jak své pocity popsat. Jsme ve finále, to jsme si přáli. Byla to neskutečná zábava dostat se až sem. Vychutnávám si to," citovala Messiho média.

"I když jsme začali porážkou, věřili jsme, že tenhle tým půjde dál. Požádali jsme fanoušky, aby nám věřili, jelikož víme, co v nás je. Tohle mužstvo je úžasné, dokázali jsme to. Zahrajeme si další finále. Ještě jednou, Argentina je ve finále mistrovství světa!" konstatoval pětatřicetiletý útočník Paris St. Germain.

Po utkání ocenil svou rodinu. "Je pro mě ze všeho nejdůležitější. S mou ženou jsme zažili dobré i těžké časy, vždycky stála při mně. Dnešní den je výjimečný. Musíme si to s rodinou a všemi lidmi, co jsou v Argentině, vychutnat," prohlásil někdejší hráč Barcelony.

Proti Chorvatsku otevřel skóre ve 34. minutě z pokutového kopu. Na turnaji proměnil třetí ze čtyř penalt (bez čtvrtfinálového rozstřelu). Pátým gólem se v tabulce střelců dotáhl na spoluhráče z Paris St. Germain Francouze Kyliana Mbappého. Zároveň stylově oslavil 25. start na MS, kterým vyrovnal dosavadní rekord Němce Lothara Matthäuse. "Osobně mám velkou radost. Hodně si to užívám a těší mě, že týmu pomáhám měnit sny v realitu," uvedl Messi.

Na Argentině se podle něj projevilo čtvrtfinále s Nizozemci, které se rozhodlo až v penaltách. "Ve čtvrtfinále to kvůli prodloužení nebylo jednoduché. Dneska jsme byli unavení, ale zabrali jsme, abychom vyhráli. Hráli jsme velmi dobře. Připravovali jsme se na tenhle způsob hry. Věděli jsme, že moc nebudeme mít míč a budeme muset běhat. Takže jsme se na to velmi dobře připravili. Tak jako vždycky," podotkl rekordní sedminásobný vítěz Zlatého míče.

Jihoameričané vyhráli na světovém šampionátu i páté semifinále a o zlato si zahrají pošesté. Získat se jim ho podařilo v letech 1978 a 1986. Hvězdného Messiho dělí stejně jako v roce 2014 už jen jediná výhra od doplnění skvostné osobní sbírky trofejí o tu nejcennější. Navíc už před začátkem turnaje prohlásil, že hraje na posledním mistrovství světa.

Do turnaje Argentinci vstoupili překvapivou prohrou se Saúdskou Arábií. "První utkání byl pro nás velký šok. Bylo těžké začít tímhle způsobem. Nemysleli jsme si, že prohrajeme. Byl to test, ale ukázali jsme, jak silní jsme. Bylo to složité i proto, že každý zápas byl pro nás jako finále. Uvědomovali jsme si, že pokud nevyhrajeme, bude to ještě složitější," řekl Messi.

V nedělním finále v Kataru Argentinci vyzvou buď obhájce trofeje Francii, nebo Maroko. Jejich vzájemné utkání je na programu ve středu od 20:00 SEČ.

Messi vyrovnal semifinálovým startem proti Chorvatsku Matthäusův rekord

Kapitán argentinské fotbalové reprezentace Lionel Messi vyrovnal v semifinálovém duelu proti Chorvatsku 24 let starý rekord Němce Lothara Matthäuse v počtu startů na mistrovství světa. Jihoameričané zápas vyhráli i díky pátému Messiho gólu na turnaji 3:0, a pokud hvězdný útočník nastoupí i v nedělním finále, stane se s 26 zápasy samostatným rekordmanem.

Matthäus se mezi lety 1982 až 1998 zúčastnil pěti šampionátů a pouze na prvním ve Španělsku nepatřil do základní sestavy. V roce 1990 dovedl národní tým jako kapitán k titulu mistrů světa a dvakrát získal s reprezentací stříbro.

Někdejší vynikající záložník se na MS naposledy představil v neúspěšném čtvrtfinále proti Chorvatsku a proti stejnému celku si dnes 25. start připsal i Messi. "Obdivuji ho. Je to skvělý sportovec s mimořádné kariérou, nejkomplexnější fotbalista své doby," vysekl jednašedesátiletý Matthäus poklonu svému pravděpodobnému nástupci.

Pětatřicetiletý Messi je rovněž na pátém šampionátu, který je pro něj zřejmě poslední šancí k zisku chybějící trofeje. V Kataru zatím nastřílel pět branek a Argentinu dovedl po roce 2014 podruhé do finále. Proti Chorvatsku otevřel skóre z penalty a jedenáctým gólem na MS se osamostatnil v čele tabulky argentinských střelců. Dosud se o první místo dělil s Gabrielem Batistutou.

Útok na rekord se může odehrát i ve středu v druhém semifinálovém duelu Francie - Maroko. Pokud se v bráně obhájců titulu opět představí kapitán Hugo Lloris, vyrovná se 19. utkáním na MS rekordmanu mezi gólmany Manuelu Neuerovi z Německa. Také Lloris se může v závěrečné fázi šampionátu v čele pořadí ještě osamostatnit.