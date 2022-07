Byla by hloupost takovou nabídku nepřijmout, říká gólman Pavelec

Brno - Bývalý brankář Ondřej Pavelec se čtyři roky po skončení aktivní kariéry vrátil k hokeji a v realizačním týmu reprezentační dvacítky přijal funkci trenéra gólmanů. Na přípravném kempu v Brně sbírá první zkušenosti v této roli, novou pozici si pochvaluje a říká, že by byla hloupost takovou nabídku nepřijmout.

Čtyřiatřicetiletý Pavelec podepsal smlouvu na dva nejbližší šampionáty této věkové kategorie, tedy na blížící se srpnový odložený a na zimní, který se bude konat v klasickém povánočním termínu.

"Oslovil mě (sportovní manažer mládežnických reprezentací) Jirka Kalous, jestli bych do toho šel, ale bylo to v době, kdy ještě nebyl znám hlavní trenér. Když byl pak jmenován Radim Rulík, tak mi volali, zda vše platí a já jsem kývl. Těším se na spolupráci s trenéry a chtěl bych od nich co nejvíc pochytit. Všichni mají spoustu zkušeností, pro mě to bude velká škola," řekl novinářům mistr světa z roku 2010.

Od své velké záliby golfu se zase vrátil k ledu. "Pobýval jsem jen na letních kempech, jiný kontakt s trénováním jsem neměl. Ne každý den vám pak může přijít taková nabídka od národního celku. Byla by ode mě velká hloupost ji nepřijmout. Moc mě láká pracovat s mladými kluky, snad jsem ještě všechno nezapomněl," dodal gólman s 398 starty v NHL.

V první fázi přípravy má na starost čtyři gólmany. Zatímco kádr v obraně a v útoku dozná před šampionátem řady změn, Pavelec už s novými tvářemi počítat nemůže. Omluvili se jak Nick Malík, tak Jakub Málek. "Mluvil jsem s nimi a moje první otázka samozřejmě byla, zda chtějí nyní reprezentovat. Oni ale podepsali nové smlouvy ve Finsku a chtějí se soustředit na budoucí angažmá. Jejich situaci chápu, nedá se nic dělat. Máme tu jiné gólmany. Tak to bylo vždycky a vždycky to tak bude," prohlásil Pavelec.

Gólmany pro MS bude vybírat ze čtveřice Daniel Král (Liberec), Jan Bednář (Acadie-Bathurst/QMJHL), Patrik Hamrla (Rimouski/QMJHL), Tomáš Suchánek (Tri-City/WHL).

"Všichni jsou natěšeni a plni očekávání, i když tento termín je poněkud nezvyklý. Hráči musí z letní přípravy přejít na led a to není jednoduché. Začátek tak byl trošku pomalejší, ale teď už se to rozjelo, jsme na ledě každý den a frčí to," komentoval Pavelec první tréninkové jednotky v Brně.

Reprezentace do 20 let zakončí první část kempu v pátek, v Brně se sejde znovu v pondělí. Koncem příštího týdne pak odletí na přípravu do Finska, kde sehraje dva zápasy s místní dvacítkou a dva se Švýcarskem.

Do odloženého MS v Edmontonu vstoupí tým v úterý 9. srpna utkáním proti Slovensku. Dalšími soupeři českých mladíků ve skupině A budou Finsko, domácí Kanada a Lotyšsko. Do čtvrtfinále postoupí první čtyři celky.

"Těším se. Já jsem byl na dvacítkách dvakrát a zvlášť v Kanadě se tento šampionát blíží tomu dospěláckému. Tam jsou všichni hladoví po hokeji a bude tomu tak i v srpnu. Poprvé v životě uvidím Edmonton v létě. Bude to velká změna, poněvadž zimy tam jsou šílené," konstatoval Pavelec.