Byl to těžký zápas od začátku až do konce, řekl po výhře gólman Stezka

Malmö - Brankář Aleš Stezka se podepsal 29 úspěšnými zákroky pod výhru českých hokejistů na Švédských hrách nad domácí reprezentací 2:1 v prodloužení. I ve svém druhém duelu v národním týmu tak šestadvacetiletá opora Vítkovic oslavila výhru. Poprvé to bylo 8. dubna loňského roku v Linci proti Rakousku (4:1).

"Byl to těžký zápas od začátku do konce. Na mezinárodní úrovni je to strašně rychlé, proti extralize fakt o dost větší tempo. Na druhou stranu jsem se snažil na to nemyslet a rychle si na to zvyknout, dělat si pořád svoje věci. Jsem rád, že jsme to zvládli," řekl Stezka novinářům po utkání v Malmö.

Přiznal, že byl nervózní, i když tak nepůsobil. "To jsem rád, možná proto mám raději masku a nejsem v poli, protože jsem byl nervózní, přiznám to. Vlastně prvním, druhým zákrokem to ze mě pomalu padalo, cítil jsem se dobře. Oni hráli aktivní hokej, my taky. Takže je radost se na to dívat. Ve druhé druhé třetině na nás vlítli, měli přesilovky, ale kluci mi perfektně pomohli," pochvaloval si defenzivní práci.

Stezkovi nevadilo, že se Švédové tlačili do jeho brankoviště. "Já mám hru okolo brány hodně rád. Takže mi sedlo, že tam takové situace byly. Díky klukům, kolikrát to museli odpálit, pomohli mi moc, i v předbrankovém prostoru. Hokej je krásný, bylo to rychlejší a jsme rádi, že jsme to zvládli. Teď jen pokračovat v tom, co jsme dneska předvedli. Máme před sebou dva zápasy a díváme se dopředu na ten další," uvedl Stezka.

Inkasoval pouze ve 43. minutě, kdy Lucas Wallmark střelou z levého kruhu vyrovnal na 1:1. "Situaci jsem viděl. Byla varianta, že může nahrát. Hezky to trefil, asi by se to ale mělo chytat," podotkl Stezka. Po dvou třetinách na čisté konto nemyslel. "Ne, vůbec. Byl jsem fakt vděčný za to, že jsem dostal šanci. Věděl jsem, že je pořád výsledek 1:0 a snažil se jen prostě nedostat gól, abych klukům pomohl a abychom zápas zvládli. Jsou to vydřené dva body a musím pochválit všechny," podotkl.

Drží si v reprezentaci průměr pod jeden gól na zápas. "To jsou hezké statistiky, ale já jsem rád, že jsme vyhráli za ty dva body. To je asi to nejdůležitější, že tady můžu být a beru to všechno s pokorou. Jsem strašně vděčný, že jsme vyhráli, spadla ze mě trochu nervozita. Jak tady stojím, už sám cítím, že to ze mě padá," dodal s úsměvem Stezka.