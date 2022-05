Byl jsem vyšťavený, zápas mi paradoxně nesedl, prohlásil čtyřgólový Puškáč

Praha - Přestože útočník David Puškáč v den svých 29. narozenin zařídil čtyřmi góly fotbalistům Bohemians 1905 vítězství 4:0 nad sestupující Karvinou v posledním pátém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu, zápas mu podle vlastních slov nesedl a fyzicky ho "vyšťavil". Pražané se navzdory jasnému triumfu nevyhnuli baráži, v níž se potkají s Opavou, odkud Puškáč do současného působiště přišel. Kvůli tomu Slezanům přestane fandit.

"Byl jsem úplně vyšťavený, hrozně jsem se trápil fyzicky. Zápas mi paradoxně nesedl. Paradoxně jsem dal čtyři góly. Popisuju jenom svoje pocity. Nemohl jsem fakt dýchat, říkal jsem si, že to je trápení. Je to takový paradox. Člověk se snaží, cítí se dobře a góly nepřijdou. Dneska přišly čtyři, takže paráda," řekl na tiskové konferenci Puškáč, který vystřídal v 57. minutě.

Užil si i ovace diváků. "Tolikrát 'David Puškáč' jsem neslyšel, to bylo fakt něco úžasného. Potom jsem už nevěděl, jak mám fanouškům děkovat. Jsem za to samozřejmě vděčný a vážím si toho," uvedl Puškáč.

Všechny branky zaznamenal v rozmezí 22. až 52. minuty. Po završení hattricku si odnesl míč na střídačku. "Napíšu si na něj hattrick, datum a jméno soupeře. Věnuju ho taťkovi. Sbírá takové suvenýrky, takže bude rád," prohlásil Puškáč, který počet zásahů v této ligové sezoně navýšil na jedenáct.

Povedený večer se mu povedl proti bývalému zaměstnavateli. "V Karviné jsem vyrůstal. Byly tam moje první kroky. Bohužel můj odchod z Karviné byl nešťastný, cítím trochu křivdu. Na druhou stranu už je to nějaká doba, takže to ze mě opadlo. Karviné přeju, bohužel padá z ligy. Je to škoda, protože mají dobré zázemí," konstatoval karvinský odchovanec.

Stal se historicky devátým hráčem samostatné ligy, který se v jednom utkání trefil minimálně čtyřikrát. "Člověk je vždycky rád za jeden gól, dva už jsou takový nad rámec. Čtyři jsou fakt fantastické. Dneska se scházelo všechno tak, jak se mělo. Bohužel kluci ze Zlína a Teplic mi ten dárek (k narozeninám) nedali," podotkl Puškáč.

Vršovický celek vedle vítězství nad Karvinou potřeboval k záchraně, aby Pardubice nebo Jablonec v souběžně hraných zápasech s Teplicemi, respektive Zlínem, nebodovaly, což se však nestalo. "Hlavně jsme věděli, že to není v našich rukou. S takovou variantou jsme počítali. Ale když už jde člověk do zápasu, chce myslet jenom na to, aby zvládl svůj zápas, to byl základ. Kdybychom ho nezvládli, nebylo co řešit. Bohužel to nedopadlo, ale my jsme svoji práci splnili tak, jak jsme měli," mínil Puškáč.

"Klokany" nyní čeká baráž s Opavou, která skončila ve druhé lize třetí. První zápas je na programu ve čtvrtek ve Slezsku, odveta o tři dny později v Ďolíčku. "Fandím Opavě, jelikož jsem tam zažil pěkné časy. Teďka už jim tolik fandit nebudu, když proti nim budeme hrát. Sledoval jsem jejich výsledky, herní projev tolik ne. Viděl jsem, jak hráli na Spartě, tam se mi herní projev líbil. Je to mančaft složený ze zkušených, ale i z mladých a dravých hráčů. Určitě bych je nepodceňoval. Soustředil bych se na sto procent," konstatoval Puškáč.

"Musíme to brát s respektem, ale pokud chceme být v první lize, musíme oba zápasy vyhrát a ukázat, že do ligy patříme. Myslím si, že do ní patříme," dodal Puškáč, který přestoupil do Bohemians z Opavy v lednu 2019.