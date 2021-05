Business Insider: Proč je žabí jazyk tak dokonalou zbraní?

New York - Představte si, že byste dokázali vypláznout jazyk a olíznout si vlastní pupík. Člověku se to nepodaří, ale pro žábu by to bylo docela snadné - kdyby tedy měla nějaký pupík, napsal server Business Insider.

Žabí jazyk je dlouhý jako třetina jejího těla, a to je jen začátek zázračných schopností tohoto tělesného orgánu. Dlouhý žabí jazyk je pokrytý tisícovkami hlenových žláz, které vylučují jedny z nejlepkavějších slin na světě.

Když v roce 2014 věci zkoumali sliny rohatek, zjistili, že by s pomocí svého lepkavého jazyka dokázaly zvednout 1,4násobek váhy vlastního těla. To je zhruba stejné, jako by člověk chtěl zvednout na jazyku ledničku.

S pomocí svého dlouhého jazyka jsou žáby schopné ulovit potravu přímo ze vzduchu. Za kořistí se nemusí nikam honit, stačí jim sedět a čekat - a přitom mnoho z žabích druhů loví jedny z nejrychlejších a nejhbitějších létajících tvorů, jako jsou mouchy, můry a šídla.

Je to ještě impozantnější, když si uvědomíte, že mouchy vnímají čas pomaleji než jiní tvorové. Každá vteřina připadá mouše jako čtyři vteřiny, píše Business Insider, takže má všechen čas na světě, aby unikla predátorovi. Jen si vzpomeňte, když jste naposledy zkusili plácnout mouchu. Není to tak snadné, že?

Žáby mají v rukávu ještě jeden trik - jejich jazyk je extrémně rychlý. Silné svaly jazyk vymrští ke kořisti ohromující rychlostí čtyř metrů za vteřinu. Zároveň žába otevře tlamu, což dodá jazyku rotaci, podobně jako hlaveň pušky letící kulce. Plesk, než stihnete mrknout, je po všem. Vědci zjistili, že žáby jsou schopné chňapnout po kořisti a vtáhnout ji do tlamy za necelých 0,07 vteřiny - pětkrát rychleji než lidské mrknutí.

Rychlost ale není jedinou žabí zbraní. Žabí jazyk je desetkrát měkčí než náš, zhruba stejně poddajný jako náš mozek. Díky této měkkosti je superohebný, takže se může omotat kolem kořisti, namazat mouchu svými lepkavými slinami a uvěznit ji na místě jako v pasti pomazané lepem.Tato moucha už nikam neuletí.

A zbývá ji jen vtáhnout zpátky do tlamy. Jazyk se stáhne jako pružící lano na bungee-jumping a během 15 setin vteřiny zmizí zpátky v tlamě. Aby uvolnila přilepenou kořist, vtáhne žába oční bulvy do hlavy. Vzniklý tlak stáhne kořist z jazyka, aby ji mohla spolknout vcelku.