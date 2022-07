Bundestag schválil výjimku pro uhlí

Německý Spolkový sněm povolil, aby s ohledem na krizi v zásobování zemním plynem přišlo “ke slovu” znovu uhlí. Konkrétně při spalování v elektrárnách, s cílem omezit výrobu elektřiny z plynu. Zároveň poslanci rozhodli, že operátor Uniper dostane státní podporu. Kritika zněla nejen z řad opozice.

Svízele a obavy, co se stane, až Rusko utáhne částečně nebo zcela plynové kohouty, vedlo zákonodárce německé dolní parlamentní komory (Bundestag) k závěru, že uhlí smí dočasně o něco více sloužit k výrobě elektřiny. Současně posvětili možnost, aby ochromené energetické utility dosáhly na pomoc ze státního rozpočtu. Příkladem je společnost Uniper. Poslanci rovněž navrhli, aby byl vytvořen jistý “překládací systém”, díky němuž by se výkyvy v cenách plynu pro dodavatele mohly rovnoměrněji odrážet v cenách pro spotřebitele. Spolková vláda by nicméně ráda zabránila, aby se tento mechanismus v praxi uplatnil.

“Uhelný zásah” do legislativy by měla dnes potvrdit Spolková rada, tedy horní komora. Německo toto cestou hledá mimo jiné východisko před blížící se plánovanou údržbou plynovodu ruského potrubí Nord Stream 1, o níž se spekuluje, že může být konečnou stopkou. Uhlí je momentálně používáno k produkci proudu jen omezeně v zařízeních, jež čeká útlum či “odchod do rezervy”. Ministerstvo hospodářství mezitím oznámilo, že pracuje na zvláštním výnosu, jímž by bylo možné spustit do chodu právě elektrárny na soupisce rezerv.

Sněm odmítl návrh opoziční frakce CDU/CSU, který požadoval prodloužení doby chodu tří zbylých jaderných elektráren. Ty mají všechny skončit ještě letos. Podporu měli unionisté i od kolegů z FDP, odpor koaličních sociálních demokratů a Zelených ale byl nad jejich síly.

Na protest proti vládní otočce ve prospěch uhlí rezignoval šéf severoněmecké organizace Spojenectví 90/Zelení ve Šlesvicku-Flensburgu Rainer Borcherding. „Jsem pro snahy o urychlení procesu dlouho nezbytné energetické revoluce ve všech jeho bodech. Jenže nové zákony o větrné a solární energii, na nichž se podílí federální vláda, jsou pro mě nepřípustné,” uvedl uznávaný biolog pro DPA.

Na konceptu mu vadí zejména problematický přístup k ochraně životního prostředí. „Znám ministra hospodářství Roberta Habecka delší čas, dlouho, pracovali jsme spolu, a mám dojem, že mu ochrana přírody neleží až tak na srdci. Politická strana, která by se tomuto tématu věnovala, už neexistuje, nejsou to ani zelení,” dodal Borcherding.