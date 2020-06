Bulovka podle Babiše připraví stavbu a opravy za 4,5 miliardy korun

Praha - Nemocnice na Bulovce podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připravila projekt na stavbu nového pavilonu a opravy stávajících za 4,5 miliardy korun. Posunula se podle něj i jednání s Prahou, která vlastní část budov a pozemky v areálu. Novinářům to řekl na dnešním otevření porodních apartmánů nemocnice. Podle ředitele nemocnice Jana Kvačka požaduje magistrát asi 100 milionů korun za pozemky, které by rozvoj nemocnice umožnily. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravuje jejich vlastní ocenění. Vyjádření Prahy ČTK zjišťuje.

"V projektu je rekonstrukce Bulovky a nový pavilon, kam se přestěhuje urgentní příjem, chirurgie, operační obory, ORL," řekl Babiš. Podle Kvačka jde o pozemky v horní části areálu, kde stojí státní budovy ze 70. a 80. let. "Vypadá to, že jsme se dostali v jednáních s Prahou k průlomu. Na stole existuje kompromis, který by umožnil rozvoj nemocnice," dodal. Očekává dohodu v horizontu jednotek měsíců. Vůle magistrátu je podle něj i zrekonstruovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

Cenu nového objektu odhaduje Kvaček na 3,5 miliardy korun, kromě přesunutých oddělení by tam vznikly i nové operační sály. "Pokud by v letošním roce došlo ke směně a stát by garantoval, že peníze přijdou, tak můžeme začít dělat projektovou dokumentaci během příštího roku a v roce 2023 bychom mohli začít reálně stavět," řekl na dotaz ČTK. Další asi miliardu by nemocnice investovala do opravy novějších budov, které jsou státní.

V minulosti byly na stole obě varianty, jak převod provozu nemocnice na Prahu, tak objektů na stát. Zvažovala se také stavba nové nemocnice v Letňanech. Celý areál by potřeboval podle vedení nemocnice opravy nebo dostavby za zhruba 6,5 miliardy korun. Jen městské budovy vyžadují téměř tři miliardy. Podle Kvačka by se ale díky novému projektu mohly postupně opustit a nechat k využití městu.

Požadavek Prahy je podle Kvačka zhruba na 100 milionů korun, stát prostřednictvím ÚZSVM připravuje vlastní nabídku. Peníze na stavbu nového objektu chce Babiš získat z evropských fondů, podle něj je osm miliard vyhrazených pro zdravotnictví málo. "Musíme přesvědčit Evropskou komisi, aby nám dala pro zdravotnictví podstatně víc peněz," uvedl. Ministr zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO) připomněl, že nemocnice má největší příjem pacientů od zdravotnické záchranné služby mezi všemi pražskými, kromě Pražanů do ní směřují i lidé z části Středočeského kraje.

V centru na Bulovce vedou asistentky přes polovinu porodů

V Centru porodní asistence Nemocnice Na Bulovce vedou porodní asistentky přes polovinu porodů, může jich být i víc. Ministerstvo zdravotnictví připravuje pro takto vedené porody doporučený postup pro další porodnice. Novinářům to u příležitosti otevření dvou porodních apartmánů Nemocnice Na Bulovce řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.

"V roce 2018 vedly porodní asistentky asi 40 procent porodů, dnes více než polovinu. Mezi všemi porody je zhruba 75 až 80 procent nekomplikovaných, které by v ideálním případě měly být vedeny porodními asistentkami," řekl přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Michal Zikán. V roce 2018 bylo v tamní porodnici zhruba 1860 porodů, letos očekávají 2400.

Nemocnice v únoru 2019 spustila takzvané Centrum porodní asistence, což je podle Zikána hlavně jiná organizace péče. Lékaři tam mají především dohledovou funkci, zasahují až v případě, že se porod zkomplikuje. Podle Zikána i nadále v nemocnici klesá podíl porodů s císařským řezem, aktuálně je jich asi 17 procent.

Nově mohou ženy na Bulovce využívat i nové porodní apartmány. Nemocnice dva vybudovala podle ředitele Jana Kvačka za 15 milionů korun, plánuje ještě čtyři další. Kromě místa pro samotný porod je v ní prostor se sociálním zařízením a kuchyňkou, kterou může využívat i doprovod. Ženy v ní mají k dispozici i bazénky nebo závěsný systém. Za každých 24hodin využití apartmánu nemocnice účtuje 4200 korun. Podle Zikána nejde zarezervovat, zájemkyně se předem ohlásí, ale buď bude v době jejich porodu volný, nebo nebude. Nadstandardní službou nad rámec běžného porodu je i využití postupů Centra porodní asistence. Balíček stojí 12.000 korun.

V Česku je ročně asi 110.000 porodů, funguje 93 porodnic a 12 perinatologických center pro péči o nedonošené děti. Úmrtnost dětí je asi 4,7 promile a ročně zemře asi deset matek. Ministerstvo zdravotnictví podle náměstkyně Šteflové tento koncept přirozenějších porodů podporuje.

"Řešíme situaci, která už mnohde probíhá a my jí chceme dát jasná pravidla," dodala Šteflová. Podle ní koncept rozvíjí například porodnice u Apolináře ve Všeobecné fakultní nemocnici nebo porodnice v Brně, Zlíně, Olomouci či v řadě menších nemocnic. Odborná společnost lékařů specializujících se na gynekologii a porodnictví podle ní už schválila doporučený postup, který ministerstvo vydá ve věstníku jako metodické doporučení.

Podle náměstkyně existuje po takovém přístupu k ženě a porodu společenská poptávka. Ministerstvo si loni nechalo agenturou STEM zpracovat průzkum mezi více než tisícovkou respondentek ve věku 18 až 60 let. Matky si podle výsledků v 82 procentech zjišťují informace o místě, kde budou rodit, a 97 procent z nich chce rodit v porodnici. Při její volbě je pro ně nejdůležitější kvalita zdravotní péče a komunikace, pak následují příjemné prostředí a nejmodernější přístroje. Naopak až tak zásadní roli nehraje blízkost k domovu.