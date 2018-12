Vstupní brána do Nemocnice Na Bulovce v Praze.

Vstupní brána do Nemocnice Na Bulovce v Praze. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Pražská Nemocnice Na Bulovce dluží dodavatelům po splatnosti tři čtvrtě miliardy korun, především za léky. Nové vedení v čele s ředitelem Janem Kvačkem chce dluh splatit do osmi let. Řekl to na dnešním setkání s novináři. Nemocnice má roční obrat asi 3,1 miliardy korun, letos počítá se ztrátou kolem 200 milionů korun.

Nemocnice, která si jako státní subjekt nemůže vzít úvěr, jedná s dodavateli, aby své pohledávky přeprodali finanční instituci, které by je postupně splácela. "Je to pro ně asi druhá nejlepší možnost po tom, kdybychom dostali provozní dotaci ministerstva zdravotnictví," řekl Kvaček. "Nemocnice, které takovou provozní dotaci dostaly, byly ve většině případů brzy tam, kde byly původně," dodal s tím, že Bulovka před dvěma lety dostala provozní dotaci 200 milionů korun.

Kvaček chce ušetřit až desítky milionů korun ročně a nemocnici v řádu let dostat do černých čísel. Po ministerstvu tak bude žádat spíš peníze na investice.

Kvaček vede nemocnici od září. Bývalé vedení nemocnice v čele s odvolanou ředitelkou Andreou Vrbovskou policie obvinila v souvislosti v údajnou manipulací veřejných zakázek. Podle ředitele policii zajímají hlavně zakázky na úklid a vjezdový a kamerový systém. U nedokončené zakázky na úklid za 150 milionů je škoda nemocnice, která se k vyšetřování připojila jako poškozený, asi 7,5 milionu korun.

"Předpokládáme, že celkový objem nově vysoutěžených zakázek od září do prosince 2018 přesáhne 300 milionů korun," uvedl Kvaček. Celkový obrat nákupu léků a materiálu je asi miliarda ročně.

Podle auditu ministerstva zdravotnictví zveřejněného v říjnu zadala Nemocnice Na Bulovce v letech 2016 a 2017 bez výběrového řízení zakázky na léky a ortopedické implantáty za více než 800 milionů korun. Podle kontrolorů zakázky získával cíleně jediný uchazeč, a to První chráněná dílna obviněného severočeského podnikatele Tomáše Horáčka. Ministerstvo kvůli tomu podalo trestní oznámení.

Nemocnice plánuje příští rok investovat ze svého asi 105 milionů korun. Podle Kvačku půjde většinou o rekonstrukce a nutnou údržbu. Část peněz půjde do vytvoření apartmánů Centra porodní asistence v budově porodnice, kde bude porod vést asistentka bez přítomnosti lékaře. V případě komplikací bude v blízkosti lékař i porodní sál.

Dvě třetiny budov v areálu patří hlavnímu městu, zbytek nemocnici. "V letech 2019 a 2020 očekáváme investici magistrátu zhruba 500 milionů korun do rekonstrukce pavilonu chirurgie a dále do čističky odpadních vod a kanalizace přibližně za 300 milionů korun," dodal.

Dál rozvíjet chce nemocnice klíčové obory jako je porodnice, ortopedie, onkologie a klinika infekčních a parazitárních nemocí. Vzniknout by tam mělo centrum pro vysoce nebezpečné nákazy se 12 lůžky, které bude jediným civilním zřízením svého druhu v ČR. Rozšířit by se měla také péče o HIV pozitivní pacienty, které nemocnice i operuje.

Nemocnice má si 2300 zaměstnanců, z nichž je 493 lékařů a 830 sester. Podle Kvačka jich asi 100 chybí, část některých oddělení je tak mimo provoz, například asi polovina interny. K získání nových lidí spolupracuje nemocnice se školami i personálními agenturami. Získávat chce i cizinky, jedná například se zdravotní školou přímo na Ukrajině. "Mohla by se tam i ve čtvrtém ročníku vyučovat voliteně čeština," dodal. Sestrám chce nabízet také školku nebo startovací byty.