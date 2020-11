Bulíř zajistil Liberci těsnou výhru nad Olomoucí

Liberec - Hokejisté Liberce vydřeli v 15. kole extraligy výhru nad Olomoucí 2:1 a porazili Hanáky na svém ledě podesáté za sebou. Vyrovnané utkání rozhodl v 57. minutě útočník Michal Bulíř. Severočeši doma vyhráli i třetí utkání sezony a jsou čtvrtí, Olomouc klesla na 9. místo.

Hráči Liberce vstoupil do utkání po koronavirové přestávce aktivněji a první střelu na Konráda vyslal Filipi, olomoucký brankář byl ale připraven. Na druhé straně ostře pálil Kucsera, také Kváča v brance Liberce byl na místě.

První přesilovku utkání si zahráli Hanáci, Kváču ale vůbec neohrozili. Po Dujsíkově faulu se navíc síly na ledě vyrovnaly, také Tygři ale naložili se svou zkrácenou početní výhodou špatně. První gólovou šanci měl poté z rychlého brejku hostující Káňa, nedokázal ale dotlačit kotouč do poloodkryté branky.

Po minutě druhé části putoval na trestnou lavici olomoucký Káňa a Liberec hrál znovu v početní výhodě. Rosandičovu dělovku z mezikruží ale Konrád lapil. Krátce po skončení přesilovky se do šance prodral Bulíř, jeho střelu ale zastavila levá tyč.

Na druhé straně už se Olomouc radovala z vedoucího gólu, když dostal puk až za Kváčova záda baseballovým způsobem Navrátil. Hlavní rozhodčí však po poradě s kolegou u videa branku pro hru vysokou hokejkou neuznal.

Následovala početní výhoda hostů, největší šanci ale měl domácí Zachar. Se svou bekhendovou kličkou ale tváří v tvář Konrádovi neuspěl. V polovině utkání tak šli do vedení v početní výhodě hosté, když Ostřížkovu střelu dorazil důrazný Nahodil. Severočeši ale přispěchali s rychlou odpovědí, po Filippiho přihrávce propálil Konráda ranou bez přípravy Rachůnek.

Ve 47. minutě už se z vedoucí branky radovala Olomouc, když v početní výhodě propálil Kváču Kucsera. Domácí kouč Augusta si ale vyžádal trenérskou výzvu a po přezkoumání záznamu branka nebyla pro Oleszovo postavení na hranici brankoviště uznána.

Situace se poté opakovala také na druhé straně. Hanousek nahazoval od modré čáry a jeho pokus skončil až v síti. Brankovištěm však projel Gríger a lehce přitom zavadil o Konráda. Také hostující střídačka požádala o prozkoumání situace a uspěla.

Rozhodující moment tak přišel až v 57. minutě, kdy Konrádovi nečekaně prošlo za záda lehké nahození Bulíře od levého mantinelu. Hostům se nepodařilo vyrovnat ani v závěrečné power play povýšeném vyloučením Grígera.

Hlasy trenérů po zápase:

Patrik Augusta (Liberec): "Bylo to hodně syrové utkání, na obou týmech bylo vidět, že dlouho nehrály zápas. Utkání bylo bojovné, hodně rozkouskované konzultacemi u videa a nehrál se moc pohledný hokej. Jsme ale rádi, že se nám i s trochou štěstí podařilo zápas zvrátit v závěru na svou stranu. Trenérskou výzvou jsem si jistý nebyl, ale dostali jsme na střídačku pokyn od našeho videokouče, že je to hraniční situace. Proto jsme to zkusili a vyšlo to."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Jsem zklamaný z výsledku, protože náš výkon byl velice sympatický. Byli jsme domácím minimálně vyrovnaným soupeřem, bohužel na jeden gól se vyhrát nedá. Zápas rozhodla chyba v závěru, a ta nás nakonec stála body. Musíme ale pokračovat a pracovat dále, je před námi hodně zápasů. Při trenérské výzvě jsem si jistý nebyl, ale dostal jsem zprávu od hráčů z ledu a rozhodl se to vyzkoušet."