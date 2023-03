Bulíř se poprvé trefil a neskládá zbraně: Ještě chceme dokázat velké věci

Liberec - Až v devátém utkání letošních vyřazovacích bojů se poprvé střelecky prosadil liberecký útočník Michal Bulíř. Ani jeho branka z 53. minuty čtvrtého čtvrtfinále s Hradcem Králové však Bílým Tygrů k úspěchu nepomohla. Bulíř snížil na konečných 1:2, Severočeši i přes závěrečný tlak vyrovnat nedokázali a ztratili tak i druhý zápas na domácím ledě. Hokejisté Mountfieldu se v sérii ujali vedení 3:1 na zápasy a v neděli mohou na východě Čech před svými diváky rozhodnout o postupu. Jak ale Bulíř zdůraznil, Liberečtí rozhodně nerezignují.

“Je to určitě zklamání, prohráli jsme oba zápasy na domácí půdě. Ještě navíc k tomu v play off, což by se určitě stávat nemělo. Prohráváme sice 1:3 na zápasy, nicméně jsme si řekli, že do Hradce pojedeme s úplně čistou hlavou. Chceme v sérii ještě dokázat velké věci, takže se na nedělní zápas připravíme a soupeře budeme chtít zaskočit, abychom sérii ještě vrátili do Liberce,“ řekl po utkání Bulíř.

"Chyběla nám koncovka, zakončení, produktivita. Za dva zápasy jsme dali pouhé dva góly, navíc vždy až v závěru utkání. Neprosazujeme se a stojí nás to hodně sil. Na žádný nebo jeden gól se strašně těžko vyhrává," povzdechl si jednatřicetiletý útočník.

Mountfield měl výborný vstup do utkání a do vedení ho již po 46 sekundách hry poslal po pěkné individuální akci Christophe Lalancette. Severočeši tak opět inkasovali jako první, což se jim v play off přihodilo již poosmé v řadě. “Není to nic ideálního pro hlavu. Ale když to odlehčím, tak je lepší dostat gól na 1:0 po minutě hry na začátku zápasu než minutu před koncem," prohlásil Bulíř, který se loni po jedné sezoně v Plzni vrátil na sever Čech.

"Vstup do zápasu je ale hodně důležitý a od toho se hra pak odvíjí. Hledáme nějaké varianty, jakou formaci poslat na led. Bohužel ale vždy přijde něco, co nás shodí dolů a závěrem je inkasovaná branka. Pak musíme zápasy dohánět, těžko se prosazujeme a bere to hodně síly,“ uvedl Bulíř.

"Za celé play off jsme vedli jen v prvním zápase s Plzní, a to je opravdu alarmující. Nemusíme dát gól hned v úvodních minutách, klidně můžeme hrát třetinu na 0:0 a prosadit se později. Zkrátka ale chceme diktovat tempo hry a k tomu je vedoucí branka hodně důležitá,“ má jasno mistr extraligy s Libercem z roku 2016.

Liberecký odchovanec v základní části dlouho laboroval se zraněním a stihl tak jen dvacet zápasů. Pro vyřazovací boje se však do sestavy libereckého kouče Patrika Augusty vrátil, i přesto, že ještě není stoprocentně fit. "Už jsem o tom mluvil dříve, teď bych to asi nechal být. Mám za sebou nějaké zranění, teď je ale play off a až skončí, tak se o tom můžeme třeba více pobavit. Chci se teď hlavně soustředit na další zápas a dát do toho všechno,“ řekl rekordman v počtu gólů v dresu Bílých Tygrů.

Bílí Tygři museli před utkáním řešit nepříjemnost na brankářském postu. Jasná jednička týmu Petr Kváča si z duelu číslo tři odnesl drobné zranění a ve čtvrtém čtvrtfinále ho tak musel zastoupit Jakub Neužil. Ten v utkání sice inkasoval z první střely na branku, poté ale podal spolehlivý výkon a pokryl dalších 24 střeleckých pokusů Mountfieldu. "Kuba byl úplně v pohodě a zvládnul to skvěle. Klobouk dolů před ním, protože toho moc neodchytal a chytal poprvé v kariéře v domácím prostředí. Takže trošku speciální zápas pro něj, ale zhostil se toho více než dobře,“ pochválil ho Bulíř.

Královéhradečtí si tak zpod Ještědu odváží hned tři mečboly a sérii budou chtít ukončit v neděli na domácím ledě. Liberec ale ještě neskládá zbraně. "Myslím si, že teď může být větší tlak na Hradec, aby vše ukončili v domácím prostředí. My jedeme ven a můžeme tam jet s čistou hlavou. Budeme chtít hrát zodpovědný hokej a snažit se dát první branku, abychom Hradec dostali pod ještě větší tlak. Když u nich zápas urveme, tak potom u nás to budou mít hodně těžké a můžeme se o postup ještě poprat," dodal Bulíř.