Bulíř po návratu do Liberce: Bylo to emotivní, nešlo to vyhnat z hlavy

Liberec - Velmi emotivní návrat do dobře známých míst prožil v pátečním extraligovém duelu 26. kola mezi Libercem a Plzní hostující útočník Michal Bulíř. Aktuálně nejproduktivnější hráč Indiánů v sezoně se totiž vrátil pod Ještěd vůbec poprvé v kariéře v roli soupeře. Po utkání přiznal, že emoce těžko vytěsňoval z hlavy. Na náladě mu nepřidala ani porážka 2:4.

Třicetiletý hráč se v Liberci narodil a dlouhé roky také působil v klubu Bílých Tygrů. Poté co v rozehrané sezoně 2018/19 odešel do Magnitogorsku a okusil Kontinentální ligu, následně se na sever Čech zase vrátil. Po minulé sezoně se ale dohodl na ročním kontraktu se západočeským klubem a hájí barvy Indiánů.

"Bylo to hodně emotivní, dá se říct, že jsem ten zápas prožíval už od čtvrtka. Bylo to pro mě těžké. Všichni ví, co pro mě Liberec znamená. Vracím se tam domů. Mám tam barák, rodinu, kamarády. Není to jednoduché hrát proti svým. Nejen proti hráčům, ale i fanouškům. Je to prostě celkově složité," netajil Bulíř rozporuplné pocity v rozhovoru s novináři.

Snažil se udržet si nadhled, ale jak přiznal, příliš se mu to nedařilo. "Chtěl jsem to pustit z hlavy, ale nešlo to. Byl to složitý zápas, bohužel jsme ho nezvládli a odjeli domů s nulou," litoval Bulíř, kterého z hlediště i při omezené kapacitě kvůli boji s covidem sledovali jeho nejbližší.

"Byli tam rodiče i celá řada kamarádů, hodně lidí mi před zápasem psalo. Já si myslím, že si užili, že jsem před nimi mohl hrát, protože mě jinak celý rok nevidí. A já si zase užil to, že oni se šli podívat na mě," řekl Bulíř.

Hokejisté Škody odjeli s prázdnou, přestože měli zápas nadějně rozehraný. Vedli 1:0, pak i 2:1, jenže jim vůbec nevyšel závěr druhé třetiny. "Nezvládli jsme to ve chvíli, kdy jsme se dostali do vedení. Inkasovali jsme na 2:2 a rychle na 2:3. To si musíme lépe pohlídat, něco takového by se nemělo stávat. Dostali jsme tím soupeře na koně do třetí části a bohužel už jsme s tím nic neudělali," litoval Bulíř.