Buffett odchází z rady Nadace Billa a Melindy Gatesových

Seattle (USA) - Americký miliardář a filantrop Warren Buffett odchází z funkce jednoho ze tří správců dobročinné Nadace Billa a Melindy Gatesových, které už daroval více než 27 miliard dolarů (asi 575 miliard Kč). S jejími cíli ale dál souzní a podporuje ji, oznámil dnes tento 90letý investor. Jedna z největších soukromých nadací na světě právě prochází obtížným obdobím, protože její zakladatelé, kteří jsou s Buffettem dlouholetými přáteli, před časem oznámili rozvod.

"Léta jsem byl správcem, a to neaktivním, pouze jednoho z příjemců mých prostředků - Nadace Billa a Melindy Gatesových. Teď z té funkce odcházím, stejně jako jsem odešel z dozorčích rad všech firem s výjimkou Berkshire," řekl podle médií Buffett. Dodal, že plně podporuje nedávno zvoleného ředitele nadace Marka Suzmana a souzní s cíli nadace.

Nadace Billa a Melindy Gatesových vznikla před 21 lety. Zabývá se především bojem s chudobou a nemocemi, Buffett se ale na její investiční strategii nepodílí. Významně ji podporovat se rozhodl v roce 2006, částečně proto, že manželé Gatesovi - zbylí dva členové rady - podle něj dokážou vést nadaci lépe, než by to dokázal on sám.

Gates býval členem rady Buffettova investičního konglomerátu Berkshire Hathaway, loni ale i on uvedl, že z funkce odejde. Koncem května s manželkou Melindou oznámili, že po 27 letech manželství podali žádost o rozvod. V dobročinnosti chtějí ale dál spolupracovat.

To, že organizace velikosti nadace Gatesových má pouze tři členy rady, je podle agentury Bloomberg neobvyklé. Fordova nadace, která je zhruba pětinová ve srovnání s nadací Gatesových, má ve své radě 15 členů. V pouze desetinové Rockefellerově nadaci povinně vždy zasedá alespoň 12 členů.

Buffett v roce 2006 oznámil, že postupně dá na charitu všechny své akcie Berkshire. Dnes uvedl, že pěti nadacím daruje akcie Berkshire za 4,1 miliardy dolarů (asi 87 miliard Kč), se svým plánem ale zatím i tak bude zatím jen v půli cesty.