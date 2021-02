Buffalo porazilo New Jersey, Washington s Vaněčkem prohrál

Hokejista New Yorku Rangers Alexis Lafreniere překonává brankáře Washingtonu Vítka Vaněčka.

New York - Hokejisté Buffala vyhráli 3:2 na ledě New Jersey a v NHL zvítězili po čtyřech porážkách. V dresu Devils si jednu asistenci připsal Pavel Zacha. Neuspěl ani brankář Vítek Vaněček, který dostal tři branky a Washington doma podlehl 1:4 New York Rangers.

Devils, které vedl nový kapitán Nico Hischier, prohrávali už 0:3, ale v poslední třetině zápas ještě zdramatizovali. Po čtyřiceti sekundách dal první gól domácích Kyle Palmieri a poté tři minuty před koncem na rozdíl jediné branky snížil při přesilové hře P. K. Subban po Zachově přihrávce. Vyrovnat už však Devils nedokázali a po třech zápasech prohráli.

Vaněčka jako první překonal v početní výhodě Chris Kreider. Ve druhé třetině pak Rangers za výhrou nasměrovali Alexis Lafreniére a Ryan Strome, jejichž gól dělilo 59 sekund. Poté sice snížil Dmitrij Orlov, ale poslední slovo patřilo hostům a Mika Zibanejad zpečetil výsledek zásahem do prázdné branky.

NHL:

New Jersey - Buffalo 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Branky: 41. Palmieri, 57. Subban (Zacha) - 9. a 38. Reinhart, 6. Miller. Střely na branku: 27:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Miller, 3. Blackwood (New Jersey).

Washington - New York Rangers 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky: 20. Orlov - 15. Kreider, 38. Lafreniére, 39. Strome, 58. Zibanejad. Střely na branku: 28:24. Vítek Vaněček za Washington odchytal 58:36 minut, inkasoval tři branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 87 procent. Hvězdy zápasu: 1. Šesťjorkin (NY Rangers), 2. Strome, 3. Panarin (NY Rangers).