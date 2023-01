Budvaru loni klesl výstav o 1,5 % na 1,78 milionu hl, hlavně kvůli Rusku

České Budějovice - Pivovar Budějovický Budvar měl loni výstav 1,788 milionu hektolitrů. Meziročně klesl o 1,5 procenta, hlavně kvůli chybějícím prodejům v Rusku. Exportně se pivovaru loni dařilo třeba ve Velké Británii, kde poprvé prodal přes 90.000 hektolitrů. Zisk pivovaru meziročně výrazně klesne. Budvar letos investuje kolem 300 milionů korun. ČTK to v rozhovoru řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák. Výši zisku neuvedl. Letos plánuje národní podnik tržby přes tři miliardy Kč.

"Spokojený nemůžu být nikdy, ale chápu důvody, které nás dovedly na minus jedna a půl procenta (ve výstavu). Lví podíl z toho poklesu má výpadek z Ruska. Proti tomu šly věci jako uvedení (nealko piva) BirGo na trh a další zisky na exportních trzích. Co hlásím dopředu, tak větší problém bude v zisku. V nákladové části jsme viděli u elektřiny růst o 100 milionů, loni zdražovaly obalové materiály, od letošního roku se k tomu přidává slad, který dělá desítky procent navíc. Rozhodně nepůjdeme do ztráty, zisk budeme mít, jen bude podstatně nižší," řekl ředitel.

Rusko, kam Budvar po začátku války na Ukrajině přestal vyvážet, patřilo mezi pět hlavních exportních trhů, kam se dál řadí Německo, Polsko, Slovensko a Británie. Tržby v Rusku byly poslední roky zhruba 250 milionů Kč.

Budvar vyváží do víc než 70 zemí. Loni se dařilo například v Anglii, kde prodal přes 90.000 hektolitrů. "To je pro nás historický rekord. Dlouho tam máme dceřinou společnost, zvolili dobrou strategii. Za covidu se jim podařilo relativně hodně vyrůst v off trade (v obchodech). Po covidu se jim podařil tenhle objem z valné většiny udržet a k tomu vyrůst v čepovaném pivu," řekl ředitel. Za úspěch označil i prodeje nového nealko piva BirGo, vyrobeného s firmou Mattoni.

Letos plánuje Budvar tržby přes tři miliardy Kč, podstatnou část jejich meziročního nárůstu ale podle ředitele odčerpají zvýšené náklady. "Vstupujeme do roku s mnoha neznámými. Zdražují téměř všechny položky pro domácnosti. Zatím nevíme, jak se to projeví na spotřebě piva. To platí i pro německý trh. Do toho patříme na většině trhů mezi nejdražší piva. Dramatický vývoj v objemech nečekáme, protože jsme (loni) všude podstatně zdražili," řekl ředitel. Pivo zdražil loni Budvar o deset až 12 procent.

V druhé polovině roku Budvar rozhodne, zda letos začne stavět novou, třetí varnu. Hotová by měla být do konce roku 2024. Loni Budvar zahájil projektovou přípravu. Jde o poslední z rozvojových investic v souhrnné výši dvou miliard korun, které začaly v roce 2015. Až skončí, výstav by mohl dosáhnout 2,4 milionu hektolitrů. Loni v březnu zprovoznil Budvar novou linku na stáčení piva do plechovek. Investoval do ní kolem 300 milionů Kč.

Investovat chce letos Budvar asi 300 milionů. Část peněz dá do energetických úspor. Ještě letos by chtěl začít stavět solární elektrárnu. V době, kdy bude slunce svítit nejvíc, pokryje celou firemní spotřebu energií. Za energie zaplatil Budvar meziročně víc než trojnásobek. Loni kupoval elektřinu přímo na burze.

V roce 2021 měl Budvar rekordní tržby z prodeje výrobků a služeb, 3,11 miliardy korun. Zisk po zdanění byl 337,1 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy. Tržby za pivo předloni poprvé překonaly tři miliardy korun, činily 3,02 miliardy. Předloni uvařil Budvar rekordních 1,8 milionu hektolitrů. V roce 2021 vyvezl Budvar přes 1,3 milionu hektolitrů piva. Budvar má asi 670 zaměstnanců, mzdy loni zvedl o 13 procent.