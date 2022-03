Budvar zprovoznil novou linku na stáčení piva do plechovek za 300 milionů Kč

Budějovický Budvar oficiálně 29. března 2022 zprovoznil novou linku na stáčení piva do plechovek.

Budějovický Budvar oficiálně 29. března 2022 zprovoznil novou linku na stáčení piva do plechovek. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Budějovický Budvar zprovoznil novou linku na stáčení piva do plechovek. Investoval do ní kolem 300 milionů Kč. Hodinová kapacita nové linky na plechovky je 40.000 kusů. Budvar prodá v plechu přes pětinu piva. Na nové lince bude Budvar vyrábět i nové ochucené nealkoholické pivo, které připravuje se skupinou Mattoni 1873. Novinářům to dnes řekli zástupci pivovaru, který je národním podnikem.

Fotogalerie

Linka pojede v třísměnném provozu, mimo sezonu ale ne celý týden. Stará linka již nestačila kapacitně. "Plechovková linka, která byla postavená téměř přesně za jeden rok, paří k nejnovějším investičním počinům. Umí stočit 40.000 plechovek za hodinu. Je stavěná na maximální spolehlivost, co se týká kumulace plechovek na lince. Sama linka umí zkontrolovat kvalitu piva, které do něj teče. Automatický systém dovede linku a jednotlivé stroje koordinovat, on-line dávat údaje, které umožňují sledování, jak je tato linka využitá," řekl výrobně - technický ředitel Adam Brož.

Původní linka zvládla za hodinu 35.000 plechovek. Zatím zůstane jako záloha, řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák. "Zpočátku se nová linka nebude provozovat všechny dny v týdnu, patřičná část bude věnovaná čištění, sanitaci. Třísměnný nepřetržitý provoz je ale pro linku ekonomicky výhodnější," řekl Brož.

V roce 2019 prodal Budvar v plechu přes pětinu piva, asi 370.000 hektolitrů. "Je to globální trend, u spotřebitelů stále oblíbenější balení. Ze všech exportních trhů vidíme, že poptávka po plechovkách roste dvoucifernými čísly několik let za sebou. Je to nejrychleji rostoucí balení vesměs na všech trzích, kde působíme," řekl Dvořák.

Náklady na plechovky stoupají. Dodavatelé zdražili loni Budvaru plechovky o několik desítek procent kvůli rostoucím cenám hliníku, ale i proto, že kov samotný na trhu chybí. Pivovar prodá kolem dvou třetin piva jako balené.

Letos Budvar zahájil projektovou přípravu na novou varnu. Stavět ji chce v roce 2023. Jde o poslední z rozvojových investic v souhrnné výši dvou miliard korun, které začaly v roce 2015. Až skončí, výstav by měl dosáhnout 2,25 milionu hektolitrů. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU - ČSL) dnes ČTK řekl, že kvůli investicím stát zřejmě ani letos nebude žádat, aby Budvar odvedl peníze do fondu zakladatele, tedy státu. "Nebudeme ty prostředky z Budějovického Budvaru odvádět. Chceme, aby se reinvestovaly," řekl ministr.

Loni uvařil Budvar rekordních 1,8 milionu hektolitrů, meziročně o 4,6 procenta víc. Tržby za pivo poprvé překonaly tři miliardy korun, činily 3,17 miliardy. Export stoupl meziročně o 11,3 procenta.

V roce 2020, kdy národní podnik se 670 zaměstnanci uvařil 1,73 milionu hektolitrů piva, se export na výstavu podílel ze 69 procent. Vývoz pomáhá Budvaru k lepším výsledkům dlouhodobě. Mezi pět největších odbytišť patřily předloni Německo, Polsko, Slovensko, Rusko a Británie. Tržby z prodeje výrobků a služeb byly předloni 2,81 miliardy Kč, byly rekordní, čistý obrat pak překročil druhým rokem po sobě tři miliardy korun. Zisk po zdanění měl Budvar předloni 305 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy.