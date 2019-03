České Budějovice - Pivovar Budějovický Budvar loni exportoval nejvíce piva ve své historii. Vývoz stoupl meziročně o 8,5 procenta na 1,07 milionu hektolitrů. Nejvíc piva vyvezl do Německa, mezi pět největších odbytišť se v roce 2018 zařadily také Polsko, Rusko, Slovensko a Velká Británie. Budvar loni vyvezl pivo do 79 zemí. Poprvé vyvezl Budvar přes milion hektolitrů piva za rok. ČTK to řekl mluvčí Budvaru Petr Samec. Budvar je druhým největším českým exportérem piva, na českém vývozu se podílí 21 procenty.

Národní podnik Budějovický Budvar zvyšuje vývoz dlouhodobě - za posledních deset let stoupl export téměř o 85 procent. V roce 2017 vyvezl pivovar se 670 zaměstnanci do 76 zemí více než 990.000 hektolitrů piva. Přes 90 procent loni exportovaného piva tvořil světlý ležák Budweiser Budvar, který se v některých zemích prodává pod značkami Budějovický Budvar nebo Czechvar.

"Nejvíce budvarského piva i loni směřovalo do Německa, kde se navíc podařilo dosáhnout nového historického rekordu," řekla vedoucí oddělení exportu z Budvaru Renata Pánková. Meziroční nárůst prodeje v Německu byl téměř šest procent. "Tento výsledek je o to cennější, že v Německu se nám daří dlouhodobě. Již řadu let je naše pivo nejprodávanějším importovaným pivem v německém maloobchodu a za posledních pět let jsme objem prodeje zvýšili o čtvrtinu," uvedla Pánková.

Historicky nejvyšších prodejů dosáhl podnik v Rusku, kde export stoupl meziročně o 64 procent. Budvar loni zvýšil prodej ve 39 zemích. "Skokanem roku se stalo Švédsko, které patří mezi naše nejdůležitější trhy, objem prodaného piva se tam meziročně zvýšil téměř o 80 procent. Velmi nás potěšil i výsledek ve Spojených arabských emirátech, kde jsme prodej zdvojnásobili," uvedla Pánková. Točený Budvar nabízí třeba plážový bar hotelu v Palace Emirates v Abu Dhabi.

Poprvé v historii loni Budvar exportoval pivo do Bahrajnu, na Bermudské ostrovy a do Senegalu. Po několika letech obnovil export do sedmi zemí, například do Angoly, Albánie či Iráku.

Budvar loni meziročně zvýšil výstav piva o 3,6 procenta na 1,602 milionu hektolitrů. Tržby loni meziročně stouply o 7,3 procenta na 2,569 miliardy Kč, byly nejvyšší v historii firmy. Kompletní ekonomické výsledky zveřejní Budvar po ukončení auditu v závěru prvního pololetí 2019.

Výstav 1,602 milionu hektolitrů je druhý nejvyšší za 123 let existence podniku. Nejvíce piva, 1,61 milionu hektolitrů, zatím Budvar uvařil v roce 2016. Tahounem loňského růstu byly ležáky, jejichž prodej vzrostl meziročně o sedm procent.

Loni pokračoval Budvar v rozvojovém plánu z roku 2015. Podle něj by se po ukončení investic za dvě miliardy Kč měl v roce 2020 roční výstav zvýšit o čtvrtinu na víc než dva miliony hektolitrů.