Budvar neodvede za loňský rok 300 milionů Kč do státního rozpočtu

Praha/České Budějovice - Národní podnik Budějovický Budvar nebude za loňský rok odvádět původně plánovaných 300 milionů korun do státního rozpočtu. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Jihočeskému pivovaru tak zůstanou peníze na investice. Podnik v posledních letech neodváděl do fondu zakladatele nic, naposledy šlo o půl miliardy Kč v roce 2018, potvrdila ČTK Armine Artouni z tiskového odboru ministerstva zemědělství.

"Původně plánované finanční prostředky na odvod do fondu zakladatele za rok 2021 byly ponechány na schválený investiční rozvoj pivovaru a posílení rezerv, a to zejména s ohledem na aktuální turbulentní vývoj na trhu. Pro rok 2022 bude na základě účetní závěrky roku 2021 jednáno o dalším vývoji," uvedl mluvčí. Budvar původně předpokládal, že nějakou částku do fondu zakladatele odvede, řekl ČTK před Vánoci ředitel Budvaru Petr Dvořák. Přednost ale dostaly investiční záměry, o nichž Budvar jedná s ministerstvem zemědělství, peníze tak pivovaru zůstanou.

Budvar se 670 zaměstnanci v roce 2020 uvařil 1,73 milionu hektolitrů piva, nejvíc za 125 let existence. Čistý obrat překročil druhým rokem po sobě tři miliardy korun, zisk po zdanění stoupl předloni téměř o deset procent na 305 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy. Za loňský rok čeká Budvar tržby přes tři miliardy korun a dosud nejvyšší výstav. Dařilo se hlavně v exportu.

České pivovary snížily za loňské první pololetí meziročně výstav o osm procent, oznámili již dříve ČTK zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven. Ztráty byly hlavně v prvním čtvrtletí, na začátku léta se začala pivovarnická scéna stabilizovat, v červnu byly hodnoty u čepovaného piva skoro stejné jako před příchodem pandemie koronaviru. Následovaly ale zimní omezení provozních dob restaurací a zákaz vstupu neočkovaných do podniků.

Pod ministerstvo zemědělství spadá ještě státní podnik Lesy ČR, který vlastní zhruba polovinu lesů v zemi. Tento podnik naposledy do státního rozpočtu odvedl 2,5 miliardy Kč, také v roce 2018. Za předchozích pět let takto podnik odvedl skoro 30 miliard korun. Odvod za rok 2018 byl nejnižší od roku 2013, kdy podnik začal peníze do rozpočtu posílat. Od té doby kvůli kůrovcové kalamitě neposílá do rozpočtu nic, naopak čerpal peníze jako kompenzace za snížené ceny dříví na trhu.