Budvar měl loni rekordní výstav i tržby, řekl MfD ředitel Dvořák

České Budějovice - Národní podnik Budějovický Budvar loni meziročně zvýšil výstav piva o necelých pět procent na rekordních 1,679 milionu hektolitrů a celkové tržby poprvé překonaly tři miliardy korun. Deníku Mladá fronta Dnes (MfD) to řekl generální ředitel pivovaru Petr Dvořák.

Obchodní výsledky podniku, který spadá pod ministerstvo zemědělství, táhne hlavně export. Pivo z Budvaru je možné koupit skoro v 80 zemích. Loni do zahraničí směřovalo téměř 70 procent z prodaného piva, dařilo se zvyšovat prodej v Německu, Rusku, Polsku, Švédsku či Chorvatsku. Budvar se také po několika letech vrátil na indický trh.

Tržby Budvaru podle Dvořáka ale loni vzrostly i na samotném českém trhu. "Považujeme to za obrovský úspěch, protože restaurační segment dlouhodobě klesá," podotkl. Úspěšná byla podle něj novinka hořký ležák Budvar33. "Celkově jsme ho prodali o třicet procent víc, než jsme plánovali. Nabízíme ho zatím jen v sudech do hospod, ale brzy ho začneme prodávat i v lahvích," řekl listu. Na trh bylo loni uvedeno i nové pivo Společné z Budvaru, na jehož uvaření se podílel sládek Pavel Palouš z pivovaru Cobolis Ládví. Na podzim pak Budvar pustil na trh limitovanou edici ležáku Sedm spolčených.

Celkově ale 70 procent prodejů firmy tvoří ležák Budweiser Budvar. "Mezinárodně se držíme hesla ´jedno pivo, jedna značka´", řekl Dvořák. Pivovar se podle něj soustředí na deset hlavních trhů, které chce dál rozvíjet. Pokud jde o nové trhy, směřuje hlavně do Asie a Jižní Ameriky. "Jsme schopni exportovat pivo téměř kamkoliv, do Evropy, Kanady, Ruska, částečně i do arabských států. Každý z nich má svůj celní a administrativní režim. Tyto podmínky dokážeme splnit a stejně tak v případě Británie. Jediné, co potřebujeme, je tyto podmínky znát," uvedl v souvislosti s brexitem.

Zisk za loňský rok Budvar zatím nezveřejnil. Předloni mu po zdanění meziročně stoupl téměř o pět procent na 267,1 milionu korun a do státního rozpočtu odvedl 500 milionů korun. Za loňský rok se odvod do státního rozpočtu neplánuje, uvedl v listopadu mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) loni v létě řekla, že současná vláda Budvar nikdy nezprivatizuje. Prodej pivovaru stát zvažoval za vlády Mirka Topolánka v roce 2007.