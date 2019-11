Budvar letos do rozpočtu žádné peníze neodvede

Praha - Národní podnik Budějovický Budvar letos neodvede do státního rozpočtu přes fond zakladatele žádné peníze, sdělil dnes na dotaz ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Loni pivovar přispěl půl miliardou. Zároveň do dozorčí rady podniku zasedl místo bývalé náměstkyně ministra Viery Šedivé nový náměstek Jindřich Fialka, zjistila ČTK z veřejného rejstříku listin a ministerstvo to potvrdilo.

"V letošním roce nebudou žádné odvody do státního rozpočtu z národního podniku Budějovický Budvar. Žádné další změny ve složení dozorčí rady ministerstvo zemědělství nepřipravuje," řekl ČTK mluvčí úřadu Bílý.

Loni podnik odvedl půl miliardy, předloni pak kvůli vysokým investicím státní kasu nepodpořil. Podnik je jedním ze dvou pod ministerstvem zemědělství, který peníze do rozpočtu odvádí, druhým jsou Lesy ČR.

Ministerstvo letos vyměnilo v dozorčí radě společnosti Šedivou za Fialku, který ji také nahradil v křesle náměstka pro oblast potravin. Předchozí výměnou bylo jmenování do rady bývalého poslance a současného zastupitele Petra Braného (KSČM) a státního tajemníka na ministerstvu zemědělství Jana Sixty, které se uskutečnilo loni v listopadu. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) také letos znovu jmenoval do rady ekonoma Miroslava Zámečníka. Dozorčí rada podniku má devět členů, předsedou je Jan Procházka. .

V létě se nechala slyšet ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), že současná vláda nikdy Budvar nezprivatizuje. Budvar je jediným pivovarem, který vlastní stát. Za vlády Mirka Topolánka v roce 2007 stát privatizaci zvažoval.

"Privatizace Budvaru není na stole. Rozhodně nebude nikdy na stole této vlády. Máme za sebou období divokých privatizací a stát se neměl zbavit celé řady firem, kterých se v minulosti zbavil. Naše vláda nic takového neplánuje. Stojím si za tím, že je to (Budvar) rodinné stříbro," řekla Schillerová.

Čistý obrat Budvaru stoupl loni o 7,6 procenta na 2,81 miliardy Kč, jak vyplývá z výroční zprávy pivovaru. Privatizaci Budvaru připravovalo ministerstvo zemědělství od roku 2007 za druhé vlády Mirka Topolánka (ODS). Ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) chtěl v roce 2007 najít poradce, který měl státu pomoci při přeměně národního podniku na akciovou společnost. Proti privatizaci se již v předchozích letech vyslovili prezident Miloš Zeman i bývalý prezident Václav Klaus.

Budvar loni zvýšil výrobu piva o 3,6 procenta na 1,602 milionu hektolitrů. Je to druhý nejvyšší objem piva za 123 let existence podniku. Do 79 států loni Budvar vyvezl historicky nejvíc piva, 1,07 milionu hektolitrů. Loňské tržby 2,55 miliardy Kč byly nejvyšší v historii firmy, zisk po zdanění byl 267,1 milionu Kč. Po ukončení investic za dvě miliardy Kč v roce 2020 by se měl výstav zvýšit o čtvrtinu na víc než dva miliony hektolitrů.