Budoucnost budu řešit až po sezoně, řekla rychlobruslařka Sáblíková

Praha - Rychlobruslařka Martina Sáblíková se chystá již na pátou olympiádu, až po skončení sezony se poté čtyřiatřicetiletá hvězda dlouhých tratích rozhodne, zda bude v kariéře pokračovat i v dalším roce. V Pekingu se bude svěřenkyně trenéra Petra Nováka snažit rozšířit sbírku šesti olympijských medailí.

"Neznám odpověď, pořád neznám odpověď. Přemýšlím tak i tak. Teď se soustředím na to, co bude. A co bude po olympiádě nebo po sezoně, se uvidí," řekla Sáblíková novinářům na tiskové konferenci v Praze.

Rodačku z Nového Města na Moravě čeká ostrý start sezony příští víkend v Polsku, kde začne seriál Světového poháru. Připravena se cítí dobře, i když s ohledem na menší zdravotní problémy absolvovala jen jeden zkušební závod v Inzellu.

"Příprava byla samozřejmě náročná jako každá příprava. I když mi přišlo, že byla náročnější než kdy jindy," podotkla Sáblíková. "Snad jsme udělali vše, co jsme měli. Olympijská sezona je obrovská zodpovědnost. Je to jiné. Minulá sezona byla taková, jaká byla, takže naskočit do závodů nebude jednoduché," poukázala na skutečnost, že v předešlé sezoně se všechny závody konaly ve speciální "bublině" v nizozemském Heerenveenu v rozmezí měsíce.

Úvod SP v Tomaszówě Mazowieckém bere jako přípravu na zámořské závody, ve kterých se bude reálně bojovat o účast na olympiádě. "Jdu do sezony s odjetou jednou trojkou a kilometrem, což není to, co jsem si představovala. Snad se ale na prvních dvou Svěťácích rozjedu a pak bude důležitý Stavanger a rychlé (zámořské) tratě, kde bude potřeba zajet co nejlepší časy. Kvalifikace je letos hodně těžká. Na olympiádě pojede jen dvanáct žen pět kilometrů a musíme se kvalifikovat z jednoho závodu časem. Na trojku je jen dvacet míst," uvedla Sáblíková.

Dobrý pocit z přípravy má i proto, že mohla stejně jako její týmová parťačka Nikola Zdráhalová před sezonou trénovat s italskou reprezentací. A podle kouče Nováka zajížděla v tréninku výborné časy. "V tréninku je to trošku jiné. Kluci měli naplánováno například 50 kol, končili s časem 27 (sekund) na kolo a já jsem za nimi vydržela jezdit třeba 45 kol a pak jsem se pustila. Musím říct, že jezdit na nimi v háku bylo hodně náročné, ale tempo, které jsem jezdila, se mi bude možná hodit. V závodě to ale každý musí jet sám, což bude úplně něco jiného," podotkla Sáblíková a pochvalovala si i spolupráci s italskou ženskou jedničkou Francescou Lollobrigidovou.

Sáblíková se chystá již na pátou olympiádu, kvalifikační tlak už proto dobře zná. "Na jednu stranu jsme ráda, že už mám něco za sebou a mám nějaké zkušenosti. Na druhou stranu člověk ví, jak je olympiáda jiná. Specifická. Člověk dokáže být nervózní a s ohledem na to, co mám za sebou, je to i obrovská zodpovědnost," řekla trojnásobná olympijská vítězka, která před čtyřmi lety v Pchjongčchangu vybojovala stříbro na trati 5000 metrů. "Jsem ráda, že mám za sebou úspěchy, a to, že už placky z olympiády mám, je uklidňující," přiznala.

Držitelka světového rekordu na trati 3000 metrů se bude muset v Pekingu vyrovnat s faktem, že zde ještě nikdy nestartovala. "Jsem na tom stejně jako ostatní. Jediní, kdo tam závodili, byli Číňané a pak jen Holanďané tam vyslali pár lidí, aby věděli, jak vypadá led a teplota v hale, protože oni to pak dokáží nasimulovat. Myslím si ale, že jsme na tom všichni stejně," řekla Sáblíková.

Stejně tak se budou muset všichni sportovci na olympiádě vyrovnat s přísnými koronavirovými opatřeními. Rychlobruslaři jsou ale na náročné podmínky připraveni z minulé sezony. "Nevím, zda se na to dá zvyknout. Olympiáda ale trvá v uvozovkách naštěstí jen dva týdny a my jsme byli v Holandsku pět týdnů a po třech týdnech už mi to hodně lezlo na hlavu. Doufám, že 14 dní zvládneme, i když tam bude jiná nervozita. Uvidíme, kdo to nejlépe zvládne hlavou," uvedla Sáblíková.

Už s předstihem nechala očkovat. Přesné podmínky ale zatím nestudovala. "Nechávám to být. Myslím si, že se to ještě může změnit. Uvidíme, jak bude situace postupovat. Nechci se tím stresovat. Teď při Svěťácích budeme mít také nějaká opatření a je docela zvláštní, že v každé zemi to bude jiné. Někde můžeme normálně do obchodu, někde budeme v bublině, někde nám ani nedají jídlo na hotelu. Vše plánovat bude náročné a nechci si tím zasekat hlavu," řekla Sáblíková a vyjádřila radost alespoň nad tím, že se budou závody konat na různých místech.