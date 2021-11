Budoucí vláda bude respektovat vyhlášená opatření proti covidu

Praha - Budoucí vláda Petra Fialy (ODS) bude respektovat opatření, která dnes kabinet v demisi pro brzdění epidemie covidu-19 přijal. Podle AntiCovid týmu koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN jsou ale opatření přijímaná ve zmatku a nečekaně. AntiCovid tým to uvedl v prohlášení, které zaslal ČTK. Končící kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes vyhlásil nouzový stav a výrazně omezil hromadné akce či provoz restaurací.

"Teď bohužel sklízíme dopady toho, že vláda neudělala nutné a námi doporučované kroky na začátku podzimu. Vláda znovu přijímá opatření ve zmatku a nečekaně. Doufáme jen, že nouzový stav není cesta, jak opět rozjet nekontrolované nákupy mimo zákonný rámec," uvedl AntiCovid tým. Kroky končící vlády chce bedlivě sledovat.

Zástupci budoucí vlády, kterou kromě koalice Spolu tvoří také Piráti a Starostové a nezávislí, ve středu představili svůj plán opatření proti šíření covidu. Uskutečnit je chtějí ve chvíli, kdy novou vládu jmenuje prezident. "Nicméně rozhodnutí budeme v zájmu přibrždění epidemie respektovat," dodal AntiCovid tým jako reakci na dnešní rozhodnutí vlády.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na dotaz novinářů, co by dělal, kdyby nová vláda chtěla nouzový stav zrušit, řekl, že by měla přijít s plánem řešení. Vojtěch nyní jinou alternativu nevidí.

AntiCovid tým podle ve středu představeného plánu prosazuje to, aby opatření přijímaly jednotlivé krajské hygienické stanice. Je také pro to, aby se jako covidové certifikáty znovu uznávaly PCR testy. Nyní platí jen očkování či prodělání nemoci. Budoucí vláda je také proti povinnému očkování pro některé věkové skupiny, mluví o uznávání protilátek jako covidových certifikátů. Uznávání protilátek dnes zpochybnil premiér Babiš. Podle něj se je končící vláda také snažila řešit, jinde ale tato možnost také nefunguje. Vláda chce podle Babiše zavést od února příštího roku povinné očkování pro vybrané profese a lidi nad 60 let.