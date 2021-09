Španělský tenista Carlos Alcaraz ve 3. kole US Open.

Španělský tenista Carlos Alcaraz ve 3. kole US Open. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Rafael Nadal letos na tenisovém US Open chybí, na newyorských betonech ale řádí jeho očekávaný nástupce, příští Rafa, jak Carlose Alcaraze označil Nadalův strýc a bývalý trenér Toni Nadal. Osmnáctiletý Španěl je označován za budoucí hvězdu a své schopnosti ukázal postupem do osmifinále přes třetího hráče světa Stefanose Tsitsipase.

Alcaraz zasypal Řeka ve třetím kole 61 vítěznými míči. Ohromné rány prokládal častým zkrácením za síť, aby pak soupeře prohazoval. Pětapadesátý hráč světa díky tomu zvítězil 6:3, 4:6, 7:6, 0:6 a 7:6 a stal se nejmladším grandslamovým osmifinalistou od roku 1992.

Svými výkony napodobuje i překonává legendy. Jako Chorvat Goran Ivaniševič vyhrál při premiéře první kola na všech grandslamech a hráče světové trojky porazil na turnaji velké čtyřky v mladším věku, než to dokázali Američané Pete Sampras (19 let) a Andre Agassi (20).

V utkání s Tsitsipasem španělskému mladíkovi pomohlo i americké publikum. Řek si diváky znepřátelil dlouhými pauzami mezi sety a po Alcarazových vítězných míčích arénou Arthura Ashe hřmělo skandování Carlos! Carlos! "Bez diváků bych neměl šanci vyhrát. Ve čtvrtém setu jsem byl dole, ale obecenstvo mě hnalo a byl to neuvěřitelný pocit," uvedl Alcaraz.

"Jsem přesvědčen, že z něj bude fantastický hráč," řekl o něm letos v květnu Nadal poté, co krajanovi uštědřil na antuce v Madridu lekci a povolil mu tři hry. Alcaraz poučen hrou antukového krále vzápětí ovládl challenger v Portugalsku, došel z kvalifikace do třetího kola Roland Garros a v červenci slavil v chorvatském Umagu první titul na okruhu ATP.

Alcaraz ale není jako Nadal. Podle svého kouče a vítěze Roland Garros z roku 2003 Juana Carlose Ferrera hraje spíše jako Švýcar Roger Federer. "Je těžké k Rogerovi kohokoli přirovnat, ale kdybych měl najít podobnost, tak Carlos hraje agresivně a má hodně zbraní. Je variabilní, v tom je Roger nejlepší. Carlos může hrát na jakémkoli povrchu a různým stylem, " řekl Ferrero.

Osmifinále nemusí být pro rodáka z El Palmar konečnou. Dalším Alcarazovým soupeřem bude o 14 let starší německý veterán Peter Gojowczyk, aktuálně až 141. hráč žebříčku ATP.