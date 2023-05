Budeme se hodně bavit, ladí Červenka souhru s Kubalíkem a Chytilem

Riga - Kapitán Roman Červenka bude obhajovat pozice nejproduktivnějšího hráče, nejlepšího útočníka i člena All Star týmu na mistrovství světa nově v útoku s Dominikem Kubalíkem z Detroitu a Filipem Chytilem z New York Rangers. Nahradí po jeho boku hvězdy Bostonu Davidy Pastrňáka s Krejčím, omluvené kvůli zranění. Lídr Rapperswilu-Jona ladí spolupráci především s Chytilem, který se k týmu připojil až před úterním odletem do Rigy.

"Měli jsme dva tréninky. Uvidíme. Budeme se hodně bavit, budeme chtít hrát nejlépe, jak umíme. Navzájem si pomoct, doplnit. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom měli být nějaká jiná lajna, než máme ostatní. Máme čtyři poměrně vyrovnané lajny, byť má každá jinou úlohu, ale rozhodnout zápas může kterákoliv lajna, což může být v turnaji naše plus," řekl Červenka novinářům. "Nepasoval bych nás do nějaké výjimečné lajny. Ale budeme chtít pomoct týmu nejlépe, jak umíme a všichni budeme rádi, když to bude fungovat," dodal sedmatřicetiletý útočník.

Mimo trénink potřebují s Kubalíkem, s nímž hrál už na Českých hrách v Brně, i s Chytilem doladit detaily souhry. "Určitě si něco řekneme. Budeme řešit i buly, jak ofenzivní, tak defenzivní. Nevím, jestli to bude na hotelu, nebo před zápasem, ale nikdy jsme spolu nehráli, takže komunikace hlavně na začátku bude klíčová. Abychom věděli, kdo, co a jak," řekl Červenka.

Třiadvacetiletý Chytil, který se chystá na čtvrté MS, má za sebou nejlepší sezonu v NHL. Nasbíral 45 bodů (22+23) ze 74 utkání, v sedmi duelech play off gól a tři přihrávky. "Měl super sezonu. Já Filipa neznám tak dlouho, je o hodně mladší, ale vím, jak na sobě pracuje a ví, co chce. Jak se chce posouvat v kariéře. Má správně nastavenou hlavu, aby se mohl posouvat a už tento rok ukázal, že dělá správné věci a vrací se mu to. Věřím, že další sezona bude ještě lepší," podotkl Červenka.

Loni dovedl mistr světa z roku 2010 tým k bronzu, první medaili pro Česko po deseti letech, a přiznal, že tlak trochu pominul. "Ohledně těchto otázek, nejen já jich dostal spoustu během mistrovství světa i olympiády. Je tady dost lidí, kteří to zažili loňský rok a bylo to něco, na co budou do konce života vzpomínat a bylo to hrozně fajn. Myslím, že nějakých těch sedmnáct dní práce stojí za to, aby se povedlo něco podobného. Ale teď se musíme soustředit na Slováky a jít postupně," řekl Červenka, účastník desátého MS i čtyř olympijských turnajů a Světového poháru 2016.

Doufá v povedený vstup do turnaje. "Je to důležité tím, že je to první zápas a ten je okořeněný, že je to proti Slovensku. Myslím, že jsme to někde zažili, v Dánsku se hrál vyrovnaný zápas. Na začátku turnaje mají všichni síly, jsou natěšení a plní energie, takže zápas nebude jednoduchý a nebyl by jednoduchý kdykoliv. Kluci s nimi hráli, mají zkušenost, ale říkali, že hráli dobře a že budeme připravení," připomněl vstup do MS v Dánsku před pěti lety (3:2 v prodloužení) i dva duely v přípravě v Euro Hockey Challenge v Ostravě (5:1 a 3:2 po samostatných nájezdech).

Narodil se ještě v době Československa a duely se Slovenskem jsou i pro Červenku výjimečné. "Pořád spoustu kluků člověk zná, nebo hrají v české lize. Tak o trochu jiný zápas to je, ale nic to nemění na naší přípravě na zápas a na náš cíl. Je to malé derby a každý chce do mistrovství světa vstoupit výhrou. Takže se spíš soustředíme na sebe a na to, co budeme předvádět my," řekl.

Doufá, že největší zbraní týmu bude soudržnost. "Že budeme hrát jeden pro druhého obětavě a že budeme chtít víc vyhrát než soupeř. Tomu věřím, že to tak bude. A pak je to vyrovnanost toho týmu, že tady není žádná velká hvězda typu Pasty (Pastrňáka). Jestli chceme být úspěšní, tak nám nic jiného nezbývá, než hrát takto. Já věřím, že to v týmu je, ale musíme to ukázat na ledě," podotkl.

V Rize už sundal celoobličejový kryt, s nímž nastupoval na Českých hrách v Brně po zranění nosu a zubů z Vídně před dvěma týdny. "Cítím se dobře, nemám žádný problém. Nos je samozřejmě citlivější, tam jak to bylo nahoře. Jeden zub jsem neměl tak i tak, tak další minus dva to už je vlastně jedno," dodal Červenka.